Полицейский соблазнился икрой

26 июня 2017 года
Основная задача в сфере рыбоохраны – обеспечить прохождение рыбы в нерестовый период и борьбу с промышленным браконьерством, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Особо он отметил вопросы сохранения осетровых на Каспии и Амуре и лососевых в Дальневосточном регионе.
С начала июня сотрудники сахалинского погрануправления пресекли более десятка правонарушений, связанных с незаконным выловом краба разных видов. За ценным биоресурсом охотятся как преступные группы, так и одиночки.
23 июня 2017 года
Подошла к завершению путина по добыче нерестовой сельди в Хабаровском крае. В рамках прибрежного рыболовства 16 компаний добыли более 22,5 тыс. тонн. Порядка 40% рыбы было выловлено в реках Охотского района, где второй год подряд ведется промышленный вылов нерестовой сельди на РПУ.
В рамках Всероссийского совещания по аквакультуре, которое пройдет в Ростове-на-Дону 29 июня, откроется выставка современного рыбоводного оборудования от отечественных производителей.
В Краснодарском крае выпустили в общей сложности 3 тыс. особей молоди белуги, стерляди, севрюги и русского осетра в реку Кубань. «Краснокнижное» потомство произвели специально отобранные родители из уникального маточного стада.
22 июня 2017 года
Северо-Восточное теруправление Росрыболовства заявило о необходимости модернизации техники и дополнительном оснащении ведомства современными плавсредствами и оборудованием. Рыбоохране приходится соответствовать современному техническому вооружению браконьеров.
27 июня 2017 года
В Магаданской области с 22 июня к добыче лососей и гольцов официально приступили коренные малочисленные народы, с 24 июня – рыбаки-любители, с 26 июня – рыбопромышленники. Региональная полиция начала операцию «Путина».
Программный комплекс «Электронный промысловый журнал» зарегистрировали в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Свидетельство получил Центр системы мониторинга рыболовства и связи.
Ученые ТИНРО-Центра рекомендуют с июля по сентябрь освоить на Дальневосточном бассейне более 1,28 млн тонн водных биоресурсов. В основном это минтай, лососи, кальмары, скумбрия и водоросли.
За первые 23 недели 2017 г. страны Европы почти на 63% к прошлогоднему уровню увеличили уловы пелагических видов рыб, используемых для производства муки и жира.
26 июня 2017 года
Законопроект, который должен исключить разночтения новых правил регулирования прибрежного рыболовства, Госдума планирует рассмотреть 5 июля. Из закона собираются убрать возможность заморозки рыбы на судах при осуществлении «прибрежки».
В Республике Корея назначен новый министр морских дел и рыболовства. Ким Ёнчхун уже обозначил приоритеты, среди которых улучшение экологии, развитие производства продуктов с высокой добавленной стоимостью, увеличение количества рабочих мест.
Основная задача в сфере рыбоохраны – обеспечить прохождение рыбы в нерестовый период и борьбу с промышленным браконьерством, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Особо он отметил вопросы сохранения осетровых на Каспии и Амуре и лососевых в Дальневосточном регионе.
Китайские таможенники обнаружили более тонны кокаина в контейнере с замороженной скумбрией. Груз следовал из Южной Америки в Камбоджу транзитом через Шанхай.
В Федеральном агентстве по рыболовству заявили о готовности дать разъяснения по механизму инвестиционных квот. Вопросы можно направить на специальный электронный адрес.
В Республике Саха (Якутия) 7 сентября пройдет аукцион по закреплению долей квот вылова в пресноводных водных объектах региона. Победители смогут осваивать ряпушку, сига, нельму, пелядь, муксуна, нельму, осетра, тайменя и чира.