27 июня 2017 года

Полицейский соблазнился икрой

В Хабаровском крае по подозрению в незаконной добыче осетровых рыб и заготовке черной икры задержан начальник подразделения отдела ГИБДД по Комсомольску-на-Амуре.

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по Комсомольску-на-Амуре и еще двух мужчин. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю, они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ – незаконная добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу.

По версии следствия, сотрудник полиции вместе с двумя товарищами с сентября 2015 г. по июнь 2017 г. занимался незаконной добычей осетровых и заготовкой икры в акватории реки Амур возле поселка Новоильиновка Комсомольского района. 24 июня на автомобильной трассе Селихино – Николаевск-на-Амуре сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю задержали микрогрузовик, в котором находилось 209 полимерных полулитровых контейнеров с черной икрой, а также 126 частей рыб осетровых пород.

Полицейский был задержан и доставлен в изолятор временного содержания, решается вопрос о его заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Fishnews