28 июня 2017 года

Воспроизводство трепанга в Приморье оказалось под вопросом

В этом году компании Приморского края, занимающиеся выращиванием трепанга, не смогли в срок произвести очередной выпуск молоди на рыбоводном участке в Хасанском районе. Запрет на разведение объектов аквакультуры в границах морских памятников природы вынесло Приморское ТУ Росрыболовства.

С 2010 г. рыбоводные участки № 16-Хс (м) и 15-Хс (м) в бухте Новгородской на юге Хасанского района по результатам аукционов были переданы в пользование ООО «Гиперион» и ООО «Аква Технологии плюс». Компании занимаются выращиванием трепанга пастбищным способом. Свои РВУ они используют для ежегодного выпуска молоди трепанга для нагула с последующим изъятием товарной продукции.

Свою деятельность предприятия аквакультуры осуществляют в соответствии с условиями договора пользования рыбоводным и рыбопромысловым участком, заключенного с Приморским территориальным управлением Росрыболовства.

В сентябре 2016 г. договор был перезаключен. В том же году в присутствии сотрудников теруправления состоялся очередной выпуск молоди трепанга. Однако год спустя теми же сотрудниками ведомства был вынесен запрет на выпуск молоди на рыбоводном участке № 16-Хс (м). В Приморском ТУ ФАР пояснили: «… деятельность по разведению объектов аквакультуры в границах морских памятников природы (в т.ч. в бухтах Новгородская, Экспедиции, Рейд Паллады) относятся к действиям, вызывающим нарушения естественного состояния водных объектов…». В качестве аргумента в пользу запрета приводится решение исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов от 29 ноября 1974 г. № 991.

Вместе с тем вынесенный запрет вызывал у приморских аквафермеров ряд вопросов. В частности, в решении от 1974 г. перечислены действия, которые запрещается осуществлять в пределах водоохранных зон. Среди них промышленная заготовка древесины, добыча природных ископаемых, выемка грунта и т.п., «а также другие действия, вызывающие нарушение естественного состояния водных объектов». Как прокомментировали Fishnews в НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры», в документе нет упоминания аквакультуры (марикультуры) и даже не содержится понятия «хозяйственная деятельность», которое сегодня, между тем, должностные лица краевой администрации и теруправления ФАР используют при толковании решения исполкома.

Что касается влияния на естественное состояние водных объектов, которое оказывают своей деятельностью аквафермеры, то на этот счет у приморских компаний есть официальная оценка отраслевой науки. Мониторинг искусственно созданных (в результате выпуска молоди) поселений трепанга в бухтах Хасанского района, проводившийся специалистами ТИНРО-Центра, не выявил негативного влияния на водные биоресурсы и среду их обитания, отмечают в Союзе предприятий марикультуры.

Fishnews