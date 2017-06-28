28 июня 2017 года

Браконьеров Камчатки заставляют нервничать

С начала «красной» путины в Камчатском крае изъяли более 4 тонн незаконно добытых лососей и 137 транспортных средств. Из-за усиления контроля участились случаи агрессивной реакции браконьеров, большинство из которых вооружены, отмечают в теруправлении Росрыболовства.

В Северо-Восточном территориальном управлении Росрыболовства прошло очередное объединенное заседание штаба «Лососевой путины-2017». Представители силовых и контролирующих служб обсудили вопросы рыбоохранных мероприятий и отчитались проделанной работе.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления, за время путины у браконьеров изъято 5,74 тонны рыбы, из которых 4,27 тонны – лососевые. Кроме того, в рамках административных производств нарушители лишились 137 транспортных средств, в том числе с мощными моторами. Это на 92 транспорта больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Изъятое транспортное средство, это прежде всего отсутствие возможности заниматься браконьерством как минимум месяц, что положительно сказывается на заполнении нерестилищ. Результаты рыбоохранных мероприятий отражены в данных науки – количество весенней нерки, прошедшей на нерест оказалось самым высоким за последние 10 лет», – обратил внимание руководитель СВТУ Александр Христенко.

Было отмечено, что увеличение постов, привлечение общественных инспекторов, тесное сотрудничество с рыбопромышленниками предельно усложняет нелегальный промысел. В связи с этим участились случаи агрессивного поведения браконьеров при задержаниях.

«В подавляющем большинстве случаев нарушители имеют при себе оружие, поэтому работа инспектора сопряжена с риском. Это одна из причин, почему необходима поддержка сотрудника рыбоохраны Северо-Восточного ТУ Росрыболовства со стороны силовых структур», – обратился к участникам совещания Александр Христенко.

Теруправление уже не первый год теруправление тесно сотрудничает с пограничниками, полицией, ГИМС, представителями заповедников в ходе лососевой путины. С 2017 г. к совместной работе присоединилась Росгвардия.

На совещании также обсудили меры перекрытия каналов сбыта браконьерской продукции. Отмечена необходимость усилить межведомственный контроль на путях транспортировки, в местах хранения и продаж.

Fishnews