22 мая 2017 года

Силовики и рыбоохрана готовятся защищать лосося

Накануне «красной» путины в Министерстве сельского хозяйства прошло заседание штаба по борьбе с браконьерством. Росрыболовство, Минсельхоз, Генпрокуратура, МВД, ФСБ, Росгвардия и региональные власти обсудили координацию сотрудничества.

В задачи рабочей группы – штаба входит анализ результатов совместной работы, выявление проблемных вопросов сотрудничества и их оперативное решение. Кроме того, рабочая группа будет организовывать совместные выездные мероприятия федерального уровня.

«Надеюсь, что работа данной группы позволит выйти на новый уровень межведомственного взаимодействия в борьбе с браконьерством», – отметил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, ведомство уже активно взаимодействует с правоохранительными органами. Так, в прошлом году совместно с Министерством внутренних дел проведено более 18,5 тыс. рейдов и выявлено почти 20 тыс. правонарушений. В рамках сотрудничества Росрыболовства с пограничниками в 2016 г. прошло более 920 рейдов и выявлено 668 правонарушений (+15% к уровню 2015 г.).

В настоящий момент стартовали две масштабные совместные кампании по пресечению незаконного промысла: «Весенний нерест-2017» и «Осетр-2017». В ходе «Весеннего нереста» рыбоохрана выявила 8525 правонарушений, в том числе 305 - с признаками уголовно наказуемых деяний. Совместно с полицией выявлено 1325 нарушений, с пограничниками – 37.

«С учетом того, что данные мероприятия не охватывают всю территорию России целесообразно в дальнейшем проводить заседания штаба по отдельным регионам, учитывая специфику, а в конце года подводить итоги», – предложил врио начальника управления рыбоохраны Росрыболовства Андрей Гинкель.

Представители территориальных управлений ФАР, в зоне ответственности которых нелегальный промысел носит масштабный характер, по видеосвязи рассказали о тактике и стратегии сотрудничества с ведомствами. «Есть первые результаты взаимодействия – выявлен ряд правонарушений с признаками уголовных деяний. Ведется контроль в самых уязвимых районах вылова, особое внимание сконцентрировано в зоне нерестилищ. Сотрудники рыбоохраны обеспечены необходимой техникой. Активное участие в контроле за сохранностью водных биоресурсов принимает общественность. В целом в контролируемой акватории промышленное браконьерство пресекается», – сообщил руководитель Амурского ТУ Сергей Михеев.

Этим летом и осенью будет проведена масштабная совместная кампания «Тихоокеанский лосось-2017». О готовности к путине доложил руководитель Северо-Восточного теруправления Росрыболовства Александр Христенко. По его словам, на 17 мая уже отмечены первые подходы тихоокеанских лососей. Выставлено три поста вдоль районов нереста, на наиболее уязвимых участках работают 15 оперативных групп. На основании решения региональной комиссии по анадромным, промысел стартует 1 июня. Для контроля за добычей красной рыбы будут сформированы 43 стационарных поста, 24 оперативные группы, 16 межведомственных групп.

Путина начнется с лова нерки и чавычи на Восточной Камчатке. Июль-август – период рунного хода горбуши, нерки и кеты во всех остальных районах. В сентябре масштабный промысел кеты будет проходить на Сахалине, Курильских островах и Амуре. Из общего объема, рекомендованного к вылову, - 320 тыс. тонн - предлагается освоить 143,6 тыс. тонн горбуши, 118 тыс. тонн кеты, 46 тыс. тонн нерки, 10 тыс. тонн кижуча, 888,5 тонны чавычи и 47,7 тонны симы.

Ежегодно на время путины начинают работать региональные штабы, в состав которых входят представители региональных органов власти, территориальных органов пограничной службы, МВД, рыбохозяйственной науки и отраслевых объединений.

В завершение встречи Илья Шестаков отметил, что Росрыболовство подготовит документ, формализующий создание межведомственного штаба, и предложит его для согласования всем структурам, участвующим в рабочей группе. «Основная наша задача – координация, решение сложных вопросов взаимодействия, которые возникают в регионах между ведомствами. По сути, цель у нас общая – ликвидация браконьерства. Обращаюсь ко всем руководителям региональных штабов – не стоит скрывать проблемные моменты, нужно их озвучивать. Заседания федеральной межведомственной рабочей группы важно проводить ежеквартально. Первые результаты совместной работы обсудим в августе 2017 года, а в декабре подведем итоги качества взаимодействия», – подчеркнул руководитель ФАР.

Он добавил, что координация межведомственного взаимодействия не ограничится временем лососевой путины, штаб будет постоянно действующим объединением.

Fishnews