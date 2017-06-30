30 июня 2017 года

Большие уловы желтоперого тунца стали проблемой

Введение в 2017 г. квоты на промысел желтоперого тунца в Индийском океане привело к неприятным последствиям для европейских рыбаков. Они рискуют выбрать объемы досрочно и из-за приловов прекратить работу до конца года.

К настоящему времени европейский флот в Индийском океане добыл почти 70% квоты, пишет британский портал Undercurrent News. По его данным, доля европейцев в 2017 г. составила 77,7 тыс. тонн, из них 38% передано французскому флоту, около 3% - итальянскому, остальное - испанским рыбакам. Такие же квоты, скорее всего, оставят и для следующего года.

Испанские власти пытаются перераспределить оставшиеся объемы национальной квоты, основываясь на тоннаже и возрасте судов. При этом некоторым судам работы может хватить всего на пару месяцев.

Как сообщает корреспондент Fishnews, общая проблема заключается в том, что при промысле полосатого тунца прилов желтоперого составляет от 10 до 30%. Учитывая, что европейские рыбаки обязаны оставлять на борту все уловы, многим придется завершить работу заблаговременно, чтобы не попасть под обвинение в незаконном промысле.

Таким образом цены на желтоперого тунца могут остаться на высоком уровне (2 550 – 2 600 евро за тонну) или даже вырасти на 400 евро за тонну к концу года.

Fishnews