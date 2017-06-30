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Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Фото пресс-службы Правительства РФ

Дмитрий Медведев уверен в пользе продления эмбарго

Правительство предложит президенту продлить продовольственные антисанкции до конца 2018 г., сообщил премьер Дмитрий Медведев. При этом он выразил уверенность, что российские аграрии смогут воспользоваться таким решением в полной мере.

Европейский союз продлил антироссийские санкции, и Правительство РФ не оставят такое решение без внимания, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина 29 июня. «В этой ситуации мы, естественно, будем реагировать адекватно. Поэтому (вчера мы обсудили этот вопрос с президентом) правительство внесет предложение президенту о том, чтобы продлить действие ответных мер еще на один год – до 31 декабря 2018 г.», - рассказал премьер.

В августе 2014 г. Россия в ответ на санкции зарубежных стран ввела эмбарго. Под запрет попали поставки в РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, Австралии, Канады, Норвегии и стран Евросоюза. В список санкционных товаров вошла и продукция из водных биоресурсов.

В августе 2015 г. эмбарго распространили на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину. Впоследствии глава государства продлил действие антисанкций до конца 2017 г. С 2015 г. продукция, которая была ввезена в РФ вопреки эмбарго, подлежит уничтожению.

Как сообщает корреспондент Fishnews, руководство страны неоднократно отмечало, что ответные меры позитивно сказались на положении дел в агропромышленном комплексе, так как у российских предприятий появились новые возможности для импортозамещения.

Fishnews


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