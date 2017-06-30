Дмитрий Медведев уверен в пользе продления эмбарго

30 июня 2017 года
Глава государства Владимир Путин постановил продлить действие антисанкций до конца 2018 г. При этом правительство по-прежнему сможет при необходимости предложить изменение сроков.
В рамках Восточного экономического форума на стенде Росрыболовства пройдет демонстрация механизма аукционной и биржевой торговли отечественной рыбопродукцией в реальном времени.
Специальный посланник президента Республики Корея Сон Ен Гиль в июле планирует прибыть с рабочим визитом на Камчатку. Представитель страны-партнера собирается изучить инвестиционные возможности региона, рассказал губернатор Владимир Илюхин.
Минсельхоз предложил проект порядка распределения части ОДУ, которую решено отдать под квоту на инвестиционные цели, между инвесторами. В случае принятия документ вступит в силу с 1 апреля 2018 г.
29 июня 2017 года
Как сделать жизнь предпринимателей проще, избавить компании от избыточного контроля? Свои предложения вице-премьер-полпред Юрий Трутнев, Минвостокразвития, Минэкономразвития и Генпрокуратура выдвинули на заседании в Хабаровске.
Доля фальсификата и контрафакта на рыбном рынке доходит до 50%, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. В ходе «правительственного часа» в Совете Федерации он отчитался о мерах против незаконного оборота промышленной продукции.
30 июня 2017 года
Глава государства Владимир Путин постановил продлить действие антисанкций до конца 2018 г. При этом правительство по-прежнему сможет при необходимости предложить изменение сроков.
В рамках Восточного экономического форума на стенде Росрыболовства пройдет демонстрация механизма аукционной и биржевой торговли отечественной рыбопродукцией в реальном времени.
На 27 июня нарастающий вылов минтая в Западно-Беринговоморской зоне составил 64 тыс. тонн. Ученые отмечают увеличение интенсивности миграций нагульной рыбы и, как следствие, оживление промысловой обстановки.
Специальный посланник президента Республики Корея Сон Ен Гиль в июле планирует прибыть с рабочим визитом на Камчатку. Представитель страны-партнера собирается изучить инвестиционные возможности региона, рассказал губернатор Владимир Илюхин.
Вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев выступил за то, чтобы сотрудники надзорных органов несли ответственность за избыточные действия. Такая мера способна улучшить ситуацию с контролем и надзором, считает бизнес-омбудсмен Сахалинской области Андрей Коваленко.
Минсельхоз предложил проект порядка распределения части ОДУ, которую решено отдать под квоту на инвестиционные цели, между инвесторами. В случае принятия документ вступит в силу с 1 апреля 2018 г.
Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков 29 июня открыл Всероссийское совещание «О состоянии и перспективах развития товарной аквакультуры до 2030 г.» в Ростове-на-Дону.
Перуанский рыбный бизнес опасается сотрудничать с Россией из-за строгих ветеринарных требований к ввозимой продукции, рассказал посол республики. Для исправления ситуации планируется провести видеоконференцию Россельхознадзора и южноамериканских коллег.
Расширение сотрудничества между Россией и Вьетнамом главы двух государств – Владимир Путин и Чан Дай Куанг - обсудили на переговорах в Москве. В числе принятых документов – совместное заявление, в котором говорится о приоритетах взаимодействия.
Введение в 2017 г. квоты на промысел желтоперого тунца в Индийском океане привело к неприятным последствиям для европейских рыбаков. Они рискуют выбрать объемы досрочно и из-за приловов прекратить работу до конца года.