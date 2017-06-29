30 июня 2017 года

Минтаевая путина в Беринговом море оживляется

На 27 июня нарастающий вылов минтая в Западно-Беринговоморской зоне составил 64 тыс. тонн. Ученые отмечают увеличение интенсивности миграций нагульной рыбы и, как следствие, оживление промысловой обстановки.

Промысел минтая в северо-западной части Берингова моря является вторым по значимости после охотоморской экспедиции. Общий допустимый улов в 2017 г. для района к востоку от 174° в.д. установлен в объеме 475,5 тыс. тонн. Сейчас в экспедиции находится два наблюдателя от ТИНРО-Центра (на судах ПАО «Океанрыбфлот»). Всего же в Наваринском районе в период с 21 по 27 июня работало от 25 до 31 крупнотоннажных и от 6 до 17 среднетоннажных судов. Основная их часть была сосредоточена вдоль границы исключительной экономзоны России.

Судя по донесениям наблюдателей и промысловой статистике, обстановка на путине несколько улучшилась. При примерно такой же, как и неделю назад, продолжительности лова (от трех с половиной до шести с половиной часов) объемы добычи возросли. Так, уловы у среднетоннажников были в пределах 2 - 94 тонн на судосутки, в среднем - 36 тонн. Крупнотоннажные суда осваивали от 3 до 225 тонн на судосутки со средним показателем в 81,9 тонны.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, минтай в уловах был представлен особями размером от 25 до 65 см, модальная группа находилась в пределах 33 – 40 см, средняя длина составила 37 см. Облавливаемые косяки были однородны по размерному составу. В дневное время скопления находились на некотором расстоянии над грунтом в виде небольших косяков высокой плотности. В ночное время плотность скоплений уменьшалась, рыба распределялась более рассеянно, чем днем. Интенсивность питания за прошедший период несколько снизилась. Основу рациона минтая почти полностью составляли мелкие копеподы (веслоногие рачки). По состоянию на 27 июня нарастающий вылов в Западно-Беринговоморской зоне составил 64 тыс. тонн, что практически идентично уровню прошлого года (65 тыс. тонн). В настоящее время наблюдается увеличение интенсивности миграций нагульного минтая. Это в свою очередь приводит к оживлению промысловой обстановки.

Fishnews