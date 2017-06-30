Пруды на водотоках оставили за рыбоводами

30 июня 2017 года
Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков 29 июня открыл Всероссийское совещание «О состоянии и перспективах развития товарной аквакультуры до 2030 г.» в Ростове-на-Дону.
29 июня 2017 года
Перед Хабаровским краем открываются хорошие перспективы по лососю, но важен грамотный подход к использованию ресурса, его сохранение и пополнение, отметил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук на совещании с рыбаками в столице региона.
Совет Федерации принял законопроект, регламентирующий товарное выращивание рыбы на прудах на водотоках и допускающий использование земельных участков для размещения объектов рыбоводной инфраструктуры.
28 июня 2017 года
В этом году компании Приморского края, занимающиеся выращиванием трепанга, не смогли в срок произвести очередной выпуск молоди на рыбоводном участке в Хасанском районе. Запрет на разведение объектов аквакультуры в границах морских памятников природы вынесло Приморское ТУ Росрыболовства.
27 июня 2017 года
Северо-Восточное и Приморское теруправления Росрыболовства отказали компаниям, зарегистрированным во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском, в заключении договоров пользования на прибрежный промысел в водах Курил. Между тем такое решение противоречит указаниям федерального агентства.
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Планируется вновь вернуться к теме инвестиционных квот и морской аквакультуры в регионе.
03 июля 2017 года
Для капитанов, которые нарушают условия безопасности мореплавания, необходимо разработать систему наказаний – как предупреждений, так и лишения дипломов, заявил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.
Большой интерес тема экспорта российской рыбопродукции в страны АТР и перспективы развития в России биржевой и аукционной торговли ВБР вызвала у иностранных участников международной конференции во Владивостоке.
В прошлом году по сравнению с 2015 г. на промысле практически вдвое возросло число случаев пропажи членов экипажа и гибели или причинения тяжелого вреда здоровью, отмечают в Росрыболовстве. Пути исправления ситуации искали на всероссийской конференции во Владивостоке.
3 июля исполняется год с подписания федерального закона, предусмотревшего новые правила для работы рыбной отрасли. Fishnews проанализировал, какие документы были приняты в развитие этих изменений.
23 ведущих вьетнамских экспортера пангасиуса решили объединиться в борьбе за европейский рынок. Они заявили о намерении создать специальный фонд, который будет заниматься защитой репутации этой рыбы.
Мурманские ветеринары отмечают снижение заболеваемости дикой семги в реке Тулома. На путях миграции не выявлено значительных токсических отклонений, которые бы повлияли на иммунитет рыбы.
С июня Российский морской регистр судоходства переходит на новый порядок оформления свидетельств формы 6.5.30: документы оформляются в электронном виде, заверяются электронной цифровой подписью инспектора и содержат уникальный QR-код.
Вводить электронный промысловый журнал в промышленных эксплуатацию планируется с переходным периодом в полгода, сообщили в Центре системы мониторинга рыболовства и связи.
Представители органов власти и бизнеса Японии за четыре дня посетили острова Кунашир, Итуруп и Шикотан. Изучалась реализация совместных проектов в различных сферах, в том числе в рыбной отрасли. Об итогах поездки будет доложено премьер-министру Синдзо Абэ.
30 июня 2017 года
Глава государства Владимир Путин постановил продлить действие антисанкций до конца 2018 г. При этом правительство по-прежнему сможет при необходимости предложить изменение сроков.