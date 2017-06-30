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Президент России Владимир ПУТИН

Пруды на водотоках оставили за рыбоводами

Президент подписал закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования отношений в области аквакультуры (рыбоводства)».

Принятые изменения устраняют пробелы и неясности в правовом регулировании земельных и иных отношений, возникающих в сфере товарной аквакультуры, сообщили Fishnews в пресс-службе Кремля. В частности, законом допускается возможность осуществления прудового и других видов товарного рыбоводства на землях сельскохозяйственного назначения и землях лесного фонда.

На землях указанных категорий разрешается создание рыбоводной инфраструктуры, включая строительство прудов, в том числе образованных водоподпорными сооружениями на водотоках. При этом право собственности на земельные участки, на которых построены такие пруды, сохраняется, за исключением случаев, установленных законодательством РФ.

Кроме того, закон определяет особенности оборота земельных участков и находящихся в их границах водных объектов, используемых под товарную аквакультуру. Предусматривается, что договорные обязательства и иные отношения, связанные с оборотом прудов, в том числе на водотоках, используемых для прудового рыбоводства, определяются в соответствии с водным, гражданским и земельным законодательством.

Fishnews

НазадМетки: аквакультура

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