03 июля 2017 года

Вьетнамские экспортеры намерены защитить репутацию пангасиуса

23 ведущих вьетнамских экспортера пангасиуса решили объединиться в борьбе за европейский рынок. Они заявили о намерении создать специальный фонд, который будет заниматься защитой репутации этой рыбы.

В ходе конференции экспортеров глава корпорации «Винь Хоан» Труонг Тхи Ле Кхань заявила, что многие европейские страны установили стандарты для импорта вьетнамского пангасиуса, пишет Saigon Times.

Однако после демонстрации на испанском канале Cuatro неверной, по мнению вьетнамской стороны, информации о рыбе, выращиваемой в дельте реки Меконг, экспортерам стало значительно сложнее продавать пангасиус в Европу. Продажи упали по сравнению с прошлым годом, сообщает корреспондент Fishnews.

Труонг Тхи Ле Кхань предложила преодолеть нынешний кризис с помощью распространения правдивой информации об этой рыбе. Участники конференции одобрили создание фонда общим размером в 200 тыс. долларов для решения поставленной задачи. Однако, по данным Вьетнамской ассоциации производителей и экспортеров морепродуктов (VASEP), до сих пор на создание фонда было перечислено лишь 87 тыс. долларов. Решено попросить финансовой помощи у Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама, на что замминистра Ву Ван Там заявил, что ведомство готово работать с VASEP и поддержать инициативу о создании фонда.

Fishnews