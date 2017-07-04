Новости
С переходом в «Цербер» решили подождать

С переходом в «Цербер» решили подождать

Дату, после которой вывоз продукции, подлежащей ветконтролю, в третьи страны будет допускаться только с предприятий, внесенных в Реестр экспортеров системы «Цербер», сдвинули на 24 июля.

Период одновременного использования Списка российских предприятий, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям стран-импортеров, и Реестра экспортеров в информационной системе «Цербер» продлен до 24 июля. Об этом управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области сообщило со ссылкой на письмо центрального аппарата.

«После указанной даты Список российских предприятий, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям стран-импортеров, утрачивает свое действие и будет удален из соответствующего раздела официального сайта Россельхознадзора», – рассказали Fishnews в пресс-службе управления.

Вывоз в третьи страны продукции, подлежащей ветеринарному контролю, с этого времени будет возможен только с тех предприятий, которые внесены в Реестр экспортеров ИС «Цербер».

Ранее предполагалось, что период одновременного использования Списка и Реестра завершится 1 июля.

Fishnews

НазадМетки: россельхознадзор

Похожие новости

04 июля 2017 года

Совет Федерации поддержал Россельхознадзор

Сенаторы рекомендовали правительству ускорить принятие постановления о наделении Россельхознадзора полномочиями по надзору за перемещением товаров между регионами.

30 июня 2017 года

Рыбные поставщики Перу боятся российского контроля

Перуанский рыбный бизнес опасается сотрудничать с Россией из-за строгих ветеринарных требований к ввозимой продукции, рассказал посол республики. Для исправления ситуации планируется провести видеоконференцию Россельхознадзора и южноамериканских коллег.

29 июня 2017 года

Контролеров будут отучать «кошмарить бизнес»

Как сделать жизнь предпринимателей проще, избавить компании от избыточного контроля? Свои предложения вице-премьер-полпред Юрий Трутнев, Минвостокразвития, Минэкономразвития и Генпрокуратура выдвинули на заседании в Хабаровске.

26 июня 2017 года

Что объединяет «ВетИС»

В состав Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии – «ВетИС» - должен входить целый ряд информационных систем и компонентов: «Сирано», «Ассоль», «Аргус», «Меркурий», «Веста», «Цербер», «Гермес», «Икар» и другие.

22 июня 2017 года

Неучтенные уловы попали в руки правоохранителей

На одном из рыбозаводов в камчатском поселке Октябрьский пограничники, полицейские и сотрудники Россельхознадзора обнаружили около 70 тонн рыбы без необходимых документов.

19 июня 2017 года

Китайцы оценили российский контроль рыбного экспорта

Специалисты Главного госуправления по контролю качества, инспекции и карантину КНР завершили проверку производств рыбной муки и рыбьего жира в Приморье и на Камчатке. Изменения в списках поставщиков в Китай опубликуют в течение месяца.

Лента новостей

05 июля 2017 года

ВАРПЭ просит главу Минпромторга обосновать данные

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, выступая перед сенаторами, заявил, что доля фальсификата на рыбном рынке доходит до 50%. Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий обратилась к главе ведомства с письмом по поводу приведенной цифры.

Рыба по стандартам MSC прокладывает путь на российские прилавки

Рыбные полуфабрикаты со знаком MSC теперь можно встретить среди собственных марок российских торговых сетей. Хотя сертифицированных рыбных промыслов в нашей стране достаточно, покупатель редко найдет эту информацию на упаковке товара.

Экологи оценят лососевый потенциал река Островная на Камчатке

С июля по октябрь Всемирный фонд дикой природы (WWF) и природный парк «Вулканы Камчатки» проведут исследование, которое даст представление о состоянии запасов лососевых в бассейне реки Островная.

Уникальное озеро в Новосибирской области отбили от браконьеров

Круглосуточная вооруженная охрана озера Горькое в Новосибирской области принесла плоды – прогнозируется восстановление экосистемы. Целебные свойства уникального водоема и жизнь его обитателей поставили под угрозу нелегальные охотники за цистами артемии.

04 июля 2017 года

ФСБ предложила новые правила пограничного режима

Федеральная служба безопасности представила для обсуждения новые Правила пограничного режима. Документ распространяется в том числе на промысловую деятельность.

Судовладельцев призвали использовать практикантов «по назначению»

На всероссийской конференции по безопасности мореплавания отраслевые вузы подняли проблемы производственной практики на судах. Курсантам необходимы навыки и знания по своим специальностям, но их в основном используют как обработчиков.

Что губит моряков

Основные причины возникновения аварийных ситуаций и трагедий на промысле рассмотрели на всероссийской конференции во Владивостоке. Главным фактором остается человеческий – невнимательность, плохая подготовка и пренебрежение правилами.

С чем встречает лосось Хабаровский край

Хабаровский край занимает заметную долю в уловах лососевых на Дальнем Востоке. Рыбаки региона имеют возможность вести промысел в водах Охотского, Японского морей, в бассейне Амура. По каким принципам организована путина в крае в нынешнем году, решил выяснить корреспондент Fishnews.

Власти Камчатки хотят повлиять на нерадивых рыбопромышленников

Множество рыбоперерабатывающих предприятий Камчатки пока не имеют своей системы утилизации. Региональные парламентарии намерены добиться установки специального оборудования на всех рыбозаводах края за два года.

Соглашение о свободной торговле с Вьетнамом сказалось на поставках

В первые месяцы 2017 г. поставки рыбы из Вьетнама выросли на 50% – такие данные приводит Минэкономразвития России. Перспективы углубления сотрудничества между странами связаны с соглашением о свободной торговле, отмечают в ведомстве.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Подготовка к новому закреплению квот – безусловный приоритет

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Все материалы

Интервью

Управляющий директор компании «Порт Поронайск» Алексей ФЕРТ

Управляющий директор компании «Порт Поронайск»

Алексей ФЕРТ

Статус свободного порта привлечет инвестиции в Поронайск

Начальник управления гражданского судостроения завода «Вымпел» Сергей МАЗОХИН

Начальник управления гражданского судостроения завода «Вымпел»

Сергей МАЗОХИН

«Вымпел» готов к кампании по инвестквотам

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Некоторые положения по инвестквотам вызывают вопросы

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Задержка постановлений не отразится на планах АТФ по строительству флота

Все интервью

Личное мнение

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей КОВАЛЕНКО

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области

Андрей КОВАЛЕНКО

Ответственность контролера поможет остановить вал проверок

Заместитель председателя Законодательного собрания Камчатского края Роман ГРАНАТОВ

Заместитель председателя Законодательного собрания Камчатского края

Роман ГРАНАТОВ

Мы должны обеспечить разумный баланс между добычей и сохранением биоресурсов

Все материалы

Крупным планом

Рыбозавод в Хабаровском крае

С чем встречает лосось Хабаровский край

Соглашение между АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» и Хейлунцзянской корпорацией по технико-экономическому сотрудничеству КНР дает старт строительству биржевого комплекса во Владивостоке

Китай готов вкладывать в российскую рыбную биржу

Все материалы

События

Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в подмосковном городе Клин. Фото пресс-службы холдинга

«Норебо» инвестирует в развитие логистики

Ассоциация «Росрыбхоз» провела в Костромской области выездной семинар-совещание по вопросам развития индустриальной аквакультуры

Аквакультура: взгляд из садка

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.