04 июля 2017 года

С переходом в «Цербер» решили подождать

Дату, после которой вывоз продукции, подлежащей ветконтролю, в третьи страны будет допускаться только с предприятий, внесенных в Реестр экспортеров системы «Цербер», сдвинули на 24 июля.

Период одновременного использования Списка российских предприятий, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям стран-импортеров, и Реестра экспортеров в информационной системе «Цербер» продлен до 24 июля. Об этом управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области сообщило со ссылкой на письмо центрального аппарата.

«После указанной даты Список российских предприятий, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям стран-импортеров, утрачивает свое действие и будет удален из соответствующего раздела официального сайта Россельхознадзора», – рассказали Fishnews в пресс-службе управления.

Вывоз в третьи страны продукции, подлежащей ветеринарному контролю, с этого времени будет возможен только с тех предприятий, которые внесены в Реестр экспортеров ИС «Цербер».

Ранее предполагалось, что период одновременного использования Списка и Реестра завершится 1 июля.

Fishnews