С переходом в «Цербер» решили подождать

04 июля 2017 года
Сенаторы рекомендовали правительству ускорить принятие постановления о наделении Россельхознадзора полномочиями по надзору за перемещением товаров между регионами.
30 июня 2017 года
Перуанский рыбный бизнес опасается сотрудничать с Россией из-за строгих ветеринарных требований к ввозимой продукции, рассказал посол республики. Для исправления ситуации планируется провести видеоконференцию Россельхознадзора и южноамериканских коллег.
29 июня 2017 года
Как сделать жизнь предпринимателей проще, избавить компании от избыточного контроля? Свои предложения вице-премьер-полпред Юрий Трутнев, Минвостокразвития, Минэкономразвития и Генпрокуратура выдвинули на заседании в Хабаровске.
26 июня 2017 года
В состав Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии – «ВетИС» - должен входить целый ряд информационных систем и компонентов: «Сирано», «Ассоль», «Аргус», «Меркурий», «Веста», «Цербер», «Гермес», «Икар» и другие.
22 июня 2017 года
На одном из рыбозаводов в камчатском поселке Октябрьский пограничники, полицейские и сотрудники Россельхознадзора обнаружили около 70 тонн рыбы без необходимых документов.
19 июня 2017 года
Специалисты Главного госуправления по контролю качества, инспекции и карантину КНР завершили проверку производств рыбной муки и рыбьего жира в Приморье и на Камчатке. Изменения в списках поставщиков в Китай опубликуют в течение месяца.
05 июля 2017 года
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, выступая перед сенаторами, заявил, что доля фальсификата на рыбном рынке доходит до 50%. Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий обратилась к главе ведомства с письмом по поводу приведенной цифры.
Рыбные полуфабрикаты со знаком MSC теперь можно встретить среди собственных марок российских торговых сетей. Хотя сертифицированных рыбных промыслов в нашей стране достаточно, покупатель редко найдет эту информацию на упаковке товара.
С июля по октябрь Всемирный фонд дикой природы (WWF) и природный парк «Вулканы Камчатки» проведут исследование, которое даст представление о состоянии запасов лососевых в бассейне реки Островная.
Круглосуточная вооруженная охрана озера Горькое в Новосибирской области принесла плоды – прогнозируется восстановление экосистемы. Целебные свойства уникального водоема и жизнь его обитателей поставили под угрозу нелегальные охотники за цистами артемии.
04 июля 2017 года
Федеральная служба безопасности представила для обсуждения новые Правила пограничного режима. Документ распространяется в том числе на промысловую деятельность.
На всероссийской конференции по безопасности мореплавания отраслевые вузы подняли проблемы производственной практики на судах. Курсантам необходимы навыки и знания по своим специальностям, но их в основном используют как обработчиков.
Основные причины возникновения аварийных ситуаций и трагедий на промысле рассмотрели на всероссийской конференции во Владивостоке. Главным фактором остается человеческий – невнимательность, плохая подготовка и пренебрежение правилами.
Хабаровский край занимает заметную долю в уловах лососевых на Дальнем Востоке. Рыбаки региона имеют возможность вести промысел в водах Охотского, Японского морей, в бассейне Амура. По каким принципам организована путина в крае в нынешнем году, решил выяснить корреспондент Fishnews.
Множество рыбоперерабатывающих предприятий Камчатки пока не имеют своей системы утилизации. Региональные парламентарии намерены добиться установки специального оборудования на всех рыбозаводах края за два года.
В первые месяцы 2017 г. поставки рыбы из Вьетнама выросли на 50% – такие данные приводит Минэкономразвития России. Перспективы углубления сотрудничества между странами связаны с соглашением о свободной торговле, отмечают в ведомстве.