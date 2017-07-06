06 июля 2017 года

СВТУ бросило все силы на спасение лосося

Для борьбы с незаконной добычей лососевых на Камчатке удалось мобилизовать более 400 человек - как по краю, так и из других регионов. Росрыболовство послало на полуостров дополнительные силы.

В помощь Северо-Восточному территориальному управлению направили сотрудников других теруправлений. Также в работе по сохранению биоресурсов участвуют представители силовых структур и общественных организаций, сообщили Fishnews в пресс-службе СВТУ.

«С начала нерестового хода лосося у браконьеров уже изъято более 6,5 тонны рыбы и более 160 кг икры. Для возбуждения уголовных дел направлены 19 материалов, арестовано более 150 транспортных средств, а суммарная длина изъятых орудий лова исчисляется километрами. Однако браконьеры продолжают выходить на водоемы, рискуя потерять собственное имущество и даже свободу», – отметил руководитель управления Александр Христенко.

Fishnews