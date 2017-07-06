НАО подготовил для бизнеса новые рыбные места

06 июля 2017 года
В Приморье представитель ГМИ составил административный протокол в отношении капитана рыбопромыслового судна: основанием, как следует из документа, стала выгрузка краба в иностранном порту без должностного лица органа охраны.
Для борьбы с незаконной добычей лососевых на Камчатке удалось мобилизовать более 400 человек - как по краю, так и из других регионов. Росрыболовство послало на полуостров дополнительные силы.
Три ледокольных судна Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ выведены в отстой из-за нехватки средств на эксплуатацию и ремонт. Оставшийся буксир не сможет обеспечить должную безопасность промысловых экспедиций, риски возрастут в разы.
Объемы добычи лососевых в Камчатском крае к началу июля превысили 14 тыс. тонн – в основном за счет подходов нерки. Отраслевой науке поручено при обосновании корректировок вылова учитывать заполнение нерестилищ.
Глава Росрыболовства Илья Шестаков дал старт путине сардины-иваси и скумбрии. Планируется, что в этом году их промыслом займутся около 10 и 15 отечественных судов соответственно.
05 июля 2017 года
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, находясь на борту судна «Асбьорн» в южнокурильской экспедиции, поздравил тружеников отрасли с наступающим Днем рыбака. Цель – не только повысить эффективность промысла, но и значительно улучшить условия работы в море, подчеркнул глава ведомства.
06 июля 2017 года
Представители рыбацкого сообщества и руководство Дальневосточного таможенного управления проведут совместное рабочее совещание. Предметом обсуждения станут таможенные платежи при судоремонте за рубежом и предстоящие изменения законодательства.
Съемка НИС «Профессор Кагановский» по идущей в Охотское море горбуше (основе путинного вылова) показала обнадеживающие результаты, рассказал главный научный сотрудник ТИНРО-Центра Вячеслав Шунтов.
В Приморье представитель ГМИ составил административный протокол в отношении капитана рыбопромыслового судна: основанием, как следует из документа, стала выгрузка краба в иностранном порту без должностного лица органа охраны.
Для борьбы с незаконной добычей лососевых на Камчатке удалось мобилизовать более 400 человек - как по краю, так и из других регионов. Росрыболовство послало на полуостров дополнительные силы.
Три ледокольных судна Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ выведены в отстой из-за нехватки средств на эксплуатацию и ремонт. Оставшийся буксир не сможет обеспечить должную безопасность промысловых экспедиций, риски возрастут в разы.
Специальная аттестационная комиссия на уровне правительства будет следить за работой руководства надзорных ведомств – об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По информации министра РФ Михаила Абызова, программа по реформированию контроля и надзора идет по графику.
Южнокорейская компания-владелец траулера Oriental Angel, сидящего на мели у берегов Чукотки, заявила, что предпримет все усилия для его скорейшей утилизации. Между тем судно находится в Анадырском заливе больше пяти лет, имеются сведения об обводненных нефтепродуктах на борту.
Объемы добычи лососевых в Камчатском крае к началу июля превысили 14 тыс. тонн – в основном за счет подходов нерки. Отраслевой науке поручено при обосновании корректировок вылова учитывать заполнение нерестилищ.
Изменения в трудовом законодательстве Таиланда, направленные на борьбу с нелегалами, привели к массовому оттоку иностранных работников из рыболовной отрасли страны. В профессиональном сообществе утверждают, что теперь на промысел не могут выйти почти 30 тыс. лодок.
Глава Росрыболовства Илья Шестаков дал старт путине сардины-иваси и скумбрии. Планируется, что в этом году их промыслом займутся около 10 и 15 отечественных судов соответственно.