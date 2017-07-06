06 июля 2017 года

НАО подготовил для бизнеса новые рыбные места

В Ненецком автономном округе определили границы 20 новых участков для промышленного и традиционного рыболовства. Их планируется выставить на конкурс к концу года.

Границы участков определили на специальной комиссии в департаменте природных ресурсов, экологии и АПК НАО. Как сообщили Fishnews в пресс-центре департамента, большинство РПУ (17) предназначены для промышленного рыболовства. Из них 9 сформировано на реке Печора, 4 – на озере Голодная губа, 2 – в районе деревни Кия и еще по одному в районе деревни Вижас и на реке Индига. Остальные участки предназначены для ведения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. Это два участка в районе поселка Хорей-Вер и еще один на побережье в районе Паханческой губы.

Их выставят на конкурс после прохождения процедуры согласования в территориальном и центральном аппаратах Росрыболовства. Прогнозируемый срок прохождения согласования и конкурсных процедур – конец этого года. Примерно в декабре по каждому из участков будут определены пользователи, которые смогут абсолютно легально ловить рыбу, рассказал глава профильного департамента Сергей Андриянов. Победители торгов получат возможность в течение 10 лет рыбачить в рамках региональных квот.

Fishnews