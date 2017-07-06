06 июля 2017 года

Уловы без инспектора за границей выгружать нельзя?

В Приморье представитель ГМИ составил административный протокол в отношении капитана рыбопромыслового судна: основанием, как следует из документа, стала выгрузка краба в иностранном порту без должностного лица органа охраны.

Необычный повод использовал представитель ГМИ в Приморском крае, составляя административный протокол на капитана рыбопромыслового судна. Как следует из документа (копия имеется в распоряжении редакции), должностные лица инспекции проверили судно в порту Зарубино и установили, что в прошлом году оно выгружало краба в корейском порту без присутствия должностного лица органа охраны.

Пограничники усмотрели в этом нарушение пункта 5 статьи 12.4 федерального закона «Об исключительной экономической зоне РФ», согласно которому «погрузка, выгрузка, перегрузка уловов водных биоресурсов, рыбной продукции и иной продукции из водных биоресурсов должны осуществляться в присутствии должностного лица органа охраны».

При этом в протоколе указано, на основании каких разрешений был выловлен краб, и также говорится, что он был оформлен в таможенном отношении.

Ситуация, с которой столкнулась компания, заслуживает широкого внимания, считают эксперты. «Если предположить, что судебная практика сложится для Пограничного управления по Приморскому краю положительно, вся внешнеэкономическая деятельность рыбохозяйственного комплекса в Дальневосточном регионе будет остановлена. Так как исходя из толкования закона пограничниками, вся рыбопродукция, в том числе привозимая в иностранный порт на транспортных судах, должна выгружаться в присутствии должностного лица органа охраны», – прокомментировал президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

Довольно неожиданно, когда на фоне борьбы с избыточными административными барьерами представители ГМИ находят такой повод для составления протокола, как выгрузка без должностного лица за рубежом товара, прошедшего все необходимые виды контроля в российском порту, отметил собеседник Fishnews.

Александр Дупляков сообщил, что ассоциация готовит обращения в Пограничную службу ФСБ России, Генеральную прокуратуру и Росрыболовство. «Мы надеемся, что будет дана объективная оценка действиям должностных лиц Приморского пограничного управления», – сказал руководитель АДК.

Fishnews