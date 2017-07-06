06 июля 2017 года

Рыбаки и таможенники обсудят вопросы ремонта судов

Представители рыбацкого сообщества и руководство Дальневосточного таможенного управления проведут совместное рабочее совещание. Предметом обсуждения станут таможенные платежи при судоремонте за рубежом и предстоящие изменения законодательства.

Начальник ДВТУ Юрий Ладыгин и президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов провели рабочую встречу во Владивостоке 5 июля, сообщили в пресс-службе управления.

«Мы пришли к тому, что поработаем с членами ассоциации и отберем особо острые вопросы, возникающие у судовладельцев и при плановом ремонте, и при экстренном, и при других судоремонтных работах за рубежом», – рассказал Fishnews президент АРПП Георгий Мартынов. По его словам, в настоящее время необходимость производить ремонт судов за рубежом является объективной реальностью. Планируется, что совещание рыбаков с руководством ДВТУ состоится до конца июля.

«Нам нужны консультации и нужны поиски компромисса в условиях изменений законодательства, в частности, вступления в силу с 1 января 2018 года Таможенного кодекса стран ЕАЭС», – отметил руководитель объединения. Он добавил, что в случае необходимости ассоциация готова обратиться со своими предложениями в правительство.

Fishnews