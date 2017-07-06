Рыбаки и таможенники обсудят вопросы ремонта судов

06 июля 2017 года
Три ледокольных судна Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ выведены в отстой из-за нехватки средств на эксплуатацию и ремонт. Оставшийся буксир не сможет обеспечить должную безопасность промысловых экспедиций, риски возрастут в разы.
Специальная аттестационная комиссия на уровне правительства будет следить за работой руководства надзорных ведомств – об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По информации министра РФ Михаила Абызова, программа по реформированию контроля и надзора идет по графику.
Южнокорейская компания-владелец траулера Oriental Angel, сидящего на мели у берегов Чукотки, заявила, что предпримет все усилия для его скорейшей утилизации. Между тем судно находится в Анадырском заливе больше пяти лет, имеются сведения об обводненных нефтепродуктах на борту.
Изменения в трудовом законодательстве Таиланда, направленные на борьбу с нелегалами, привели к массовому оттоку иностранных работников из рыболовной отрасли страны. В профессиональном сообществе утверждают, что теперь на промысел не могут выйти почти 30 тыс. лодок.
05 июля 2017 года
Срок действия эмбарго на поставки продовольственных товаров из ряда стран продлен до конца 2018 г. При этом правительство оставило без изменений список государств и товаров, на которые распространяются ограничения.
04 июля 2017 года
На всероссийской конференции по безопасности мореплавания отраслевые вузы подняли проблемы производственной практики на судах. Курсантам необходимы навыки и знания по своим специальностям, но их в основном используют как обработчиков.
06 июля 2017 года
Съемка НИС «Профессор Кагановский» по идущей в Охотское море горбуше (основе путинного вылова) показала обнадеживающие результаты, рассказал главный научный сотрудник ТИНРО-Центра Вячеслав Шунтов.
В Приморье представитель ГМИ составил административный протокол в отношении капитана рыбопромыслового судна: основанием, как следует из документа, стала выгрузка краба в иностранном порту без должностного лица органа охраны.
В Ненецком автономном округе определили границы 20 новых участков для промышленного и традиционного рыболовства. Их планируется выставить на конкурс к концу года.
Для борьбы с незаконной добычей лососевых на Камчатке удалось мобилизовать более 400 человек - как по краю, так и из других регионов. Росрыболовство послало на полуостров дополнительные силы.
Три ледокольных судна Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ выведены в отстой из-за нехватки средств на эксплуатацию и ремонт. Оставшийся буксир не сможет обеспечить должную безопасность промысловых экспедиций, риски возрастут в разы.
Специальная аттестационная комиссия на уровне правительства будет следить за работой руководства надзорных ведомств – об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По информации министра РФ Михаила Абызова, программа по реформированию контроля и надзора идет по графику.
Южнокорейская компания-владелец траулера Oriental Angel, сидящего на мели у берегов Чукотки, заявила, что предпримет все усилия для его скорейшей утилизации. Между тем судно находится в Анадырском заливе больше пяти лет, имеются сведения об обводненных нефтепродуктах на борту.
Объемы добычи лососевых в Камчатском крае к началу июля превысили 14 тыс. тонн – в основном за счет подходов нерки. Отраслевой науке поручено при обосновании корректировок вылова учитывать заполнение нерестилищ.
Изменения в трудовом законодательстве Таиланда, направленные на борьбу с нелегалами, привели к массовому оттоку иностранных работников из рыболовной отрасли страны. В профессиональном сообществе утверждают, что теперь на промысел не могут выйти почти 30 тыс. лодок.
Глава Росрыболовства Илья Шестаков дал старт путине сардины-иваси и скумбрии. Планируется, что в этом году их промыслом займутся около 10 и 15 отечественных судов соответственно.