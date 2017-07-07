07 июля 2017 года

Как страна отметит День рыбака

Главный рыбацкий праздник в России будут отмечать 9 июля. В регионах его встретят самыми разнообразными мероприятиями – от тематических экскурсий и встреч Нептуна до коллективной рыбалки и мотокросса.

Конечно, больше всего ждут праздника в традиционно рыбных регионах – на Дальнем Востоке, Балтике, в Заполярье, на Черном, Азовском и Каспийском морях. Однако знаменательный день не останется незамеченным и во вроде бы «сухопутных» уголках страны. Итак, кто как будет отмечать День рыбака? Программу разных регионов изучил корреспондент Fishnews.

Приморцы отпразднуют активно

Во Владивостоке состоится праздничный концерт. Недалеко от сцены будут работать тематические площадки, игры «Морской бой», «Мегатвистер», «Рыбацкая шхуна». Можно будет сделать фото на фоне инстарамок, принять участие в конкурсах и получить призы. Желающих будут кормить рыбацкой ухой и поить чаем, а самые юные участники смогут получить воздушные шары с рыбацкой символикой.

Поселок Преображение начнет отмечать День рыбака уже 7 июля. В течение трех дней для желающих будут проходить экскурсии по музею Преображенской базы тралового флота. Празднующих также ждут спортивные состязания, аттракционы и концерт с участием Нептуна.

В поселке Ливадия торжества начнутся с соревнований по мотокроссу. Для гостей готовят театрализованные выступления, шоу мыльных пузырей, показательные спортивные выступления. Также в программе награждение лучших представителей отрасли, конкурсы и розыгрыши. На обед – фирменный суп с сайрой и морской капустой.

Основные мероприятия в поселке Каменка намечены на 8 июля: футбол, розыгрыш лотереи с ценными призами, уха и дегустация продукции местного рыбозавода, а вечером – салют и дискотека.

На Камчатке будут ярмарка и шоу

Петропавловск-Камчатский начнет основные праздничные мероприятия 8 июля. Для гостей приготовлены ярмарка рыбной продукции, аттракционы и фотозоны. Изюминкой станет встреча Нептуна и его свиты. В программе чествование рыбаков, концерт, торжественное мероприятие «Звезда рыбака», конкурсы «Ты - рыбачка, я - рыбак», угощения ухой и многое другое. Вечером на главной площади города пройдет шоу «Супер клево!», которое завершится праздничным салютом.

В Заполярье поведают о лучших рыбаках

В Мурманске празднующим расскажут о развитии рыбного хозяйства, о работе в море и на берегу, о передовых капитанах и рыбацких династиях. Лучших представителей отрасли торжественно наградят. Гостей ждут конкурсы, призами станет продукция местных рыбаков: вяленый ерш, рыбные консервы и т.п. Будет организована торговля охлажденной рыбой, а также другими товарами от местных производителей.

На Сахалине определят главного по морю

В Южно-Сахалинске пройдет представление «Переполох в подводном царстве». Нептун, Царица Морская, Золотая рыбка и другие сказочные персонажи будут решать, кто в подводном царстве станет править. Гостям предложат поучаствовать в веселых викторинах и конкурсах, по итогам которых выберут придворного Водяного, главного мудреца, подводный хор и самую красивую русалку.

Затем начнется большой концерт. Для юных сахалинцев весь день будут работать аниматоры, ребятам предложат подвижные игры с использованием мягких модулей. Гостей угостят ухой. Можно будет приобрести рыбные стейки, рыбный плов, пироги и пельмени с рыбой и морепродуктами, эксклюзивное блюдо из голубого окуня и многое другое.

Ямал начал заранее

На Ямале День рыбака «кочует» с конца июня по август. Первыми профессиональный праздник 23 июня отметили в деревне Харампур, на фактории 5-6 Пески и в селе Находка. В Харампуре поздравления и награждения рыбаков продолжили концертом, соревнованиями в национальных видах спорта и гонками на лодках-калданках. Среди хозяек устроили конкурс по разделке на филе свежевыловленного язя. Победителей наградили ценными призами – лодочным мотором, электрогенератором и телевизором.

Наиболее масштабные праздничные мероприятия запланированы на 8 и 9 июля. Праздник отметят в Красноселькупе и других поселках. Завершится череда праздничных мероприятий 19 августа – на фактории Быстринка.

Тюмень готовит праздник живота

В Тюмени в честь праздника 7 июля пройдет выставка-ярмарка местной продукции «Тюменская рыба». На ярмарке будут представлены охлажденная, мороженая, вяленая, слабосоленая и копченая рыба, морепродукты, пресервы, консервы и полуфабрикаты. Любители и гурманы наверняка оценят рыбное филе в разнообразных соусах и заправках. В этот день можно будет приобрести и диетическую продукцию — рыбные котлеты.

Астраханцев ждет высокая кухня

В Астрахани к празднику приурочен международный форум-фестиваль «Гастрономические дороги Великого шелкового пути. Путешествие за вкусом», который откроется 7 июля. Его цель – популяризация национальной кухни как элемента мировой гастрономической культуры.

Непосредственно в День рыбака празднующие смогут порыбачить с набережной Волги, сварить каспийскую уху и принять участие в мастер-классах по приготовлению блюд рыбацкой кухни. Кроме того, гостей ждет обширная развлекательная программа в рамках культурно-социального проекта «Волжская палитра».

Смоляне порыбачат в пруду

День рыбака в Смоленске отметят 9 июля. Для желающих будет организована массовая рыбалка с конкурсом на самый большой улов на внутреннем пруду центрального парка «Лопатинский сад». По традиции пойманную рыбу отпустят обратно в водоем. Приятным бонусом для всех участников праздника станет бесплатная свежая уха.

Как отмечали День рыбака в разные годы, смотрите в фотоподборке Fishnews.