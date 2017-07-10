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Мороженый минтай

Дальний Восток увеличил поставки рыбы на внешний рынок

В первой половине 2017 г. таможни Дальнего Востока оформили на экспорт более 728 тыс. тонн рыбы и морепродуктов – в натуральном выражении поставки выросли на 32%. Стоимостные объемы экспорта также увеличились.

За первые шесть месяцев 2017 г. на вывоз за рубеж было оформлено рыбы и морепродуктов на сумму 1,15 млрд долларов – на 22% больше, чем за тот же промежуток прошлого года. Об этом начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин рассказал на пресс-конференции 7 июля, сообщает корреспондент Fishnews.

Большая часть продукции прошла через Владивостокскую таможню (89% от общего объема). На долю Хабаровской таможни пришлось 4%, Сахалинской – 2,4%, Камчатскую – 2,3%, Находкинскую – 0,8%.

Экспорт продукции из водных биоресурсов обеспечил 11,26 млн рублей таможенных платежей, тогда как по итогам первой половины 2016 г. – 912,08 млн рублей, сообщили в пресс-службе ДВТУ. Такое снижение объясняется тем, что экспортная пошлина на большинство видов рыбопродукции с 1 сентября 2016 г. обнулилась. Глава ДВТУ отметил, что в связи с этим высказывания о действиях таможни в отношении таможенной стоимости – инсинуации.

Таможня указывает на рост рыбной контрабанды

Заместитель начальника ДВТУ – начальник Дальневосточной оперативной таможни Павел Фомин рассказал, что в нынешнем году в два раза выросло количество выявленных преступлений, связанных с незаконным перемещением водных биоресурсов. В целом дальневосточные таможни возбудили 62 уголовных дела и 134 административных.

«Основная цель, которую преследуют недобросовестные участник ВЭД, это максимально сэкономить на таможенных платежах или вовсе уклониться от их уплаты, нанося при этом значительный экономический ущерб государству, - отметил руководитель ДВОТ - Для достижения этой цели используются такие способы обмана, как недостоверное декларирование морской продукции путем занижения веса, таможенной стоимости, заявление недостоверных сведений по стране происхождения, по наименованию товара или вовсе сокрытие от таможенного контроля».

Противозаконно переместили 27 тыс. тонн морепродукции – в 13,5 раза больше показателя за весь 2016 г. «Сумма неуплаченных недобросовестными участниками платежей в этом направлении достигла 26,5 млрд рублей. К примеру, сахалинские таможенники пресекли контрабандный вывоз в Японию более 650 тонн морепродукции, оцененных экспертами почти в 131 млн рублей. По данным фактам возбуждено 7 уголовных дел», - сообщил Павел Фомин.

Fishnews

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