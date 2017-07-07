07 июля 2017 года

Таможенники рассчитывают на пользу совещания по ремонту флота

Дальневосточное таможенное управления и Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья собираются провести совещание по вопросам ремонта за рубежом морских судов. Обсуждения, состоявшиеся ранее, показали, что у судовладельцев до сих пор нет четкого понимания требований, отметил глава ДВТУ Юрий Ладыгин.

Напомним, что тему ремонта судов начальник ДВТУ Юрий Ладыгин и президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов обсуждали на рабочей встрече 5 июля. В итоге решено организовать совещание представителей таможенного управления и рыбопромышленных компаний. Мероприятие планируется провести до конца июля, сообщает корреспондент Fishnews.

Таможенные органы неоднократно высказывались по теме ремонта морских судов за пределами единой таможенной территории ЕАЭС, однако из года в год нарушения повторяются: судовладельцы уклоняются от уплаты необходимых платежей, рассказал на пресс-конференции 7 июля Юрий Ладыгин.

Он привел данные статистики. В 2015 г. по переработке судов было проведено 46 проверок, возбуждено 16 административных дел и 3 уголовных (по статье 194 УК РФ). В 2016 г. – 40 проверок, 27 дел об административных правонарушениях и 1 уголовное дело. За пять месяцев 2017 г. – 14 проверок, 3 административных дела и 2 уголовных.

В июне вопрос рассматривался на публичных слушаниях в ДВТУ, но обсуждение показало, что у судовладельцев до сих пор нет четкого понимания требований, отметил начальник управления.

Говоря о нарушениях, он подчеркнул, что таможенные органы Дальнего Востока, что бы ни случилось, никогда не указывают в своих сообщениях название конкретного объекта, пока нет решения суда. Таможня не стремится благодаря наказаниям только пополнять бюджет – она добивается, чтобы соблюдался закон, заявил Юрий Ладыгин.

По его мнению, пункт 1 статьи 347 Таможенного кодекса Таможенного союза очень четко определил случаи освобождения от платежей. Руководитель управления также поблагодарил тех, кто добросовестно относится к декларированию ремонта судов: за два с половиной года 50 участников ВЭД уплатили в бюджет 2,2 млрд рублей.

С помощью совещания, которое решено организовать совместно с АРПП, таможня рассчитывает еще раз разъяснить свою позицию и ответить на вопросы рыбопромышленников.

Глава ДВТУ пообещал, что все материалы по встрече, вопросы и ответы, будут размещены на сайте управления. Также Юрий Ладыгин заявил, что поручит другим морским таможня Дальнего Востока провести такую же работу с ассоциациями в своих регионах.

Fishnews