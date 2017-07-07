11 июля 2017 года

Сенаторы настроены убрать из закона «пробелы» по прибрежке

Поправки, запрещающие заморозку уловов прибрежного рыболовства на судах, нужно принимать до конца весенней сессии, считает председатель профильного комитета Совета Федерации Михаил Щетинин.

Мониторинг законодательства в сфере рыболовства и аквакультуры осуществляется на постоянной и системной основе, заявил на пресс-конференции 10 июля глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин. «Буквально на прошлой неделе я обращался в Государственную Думу с тем, чтобы мы уже в весеннюю сессию приняли изменения в законодательство, связанные с техническими пробелами по переработке рыбы», – рассказал он корреспонденту Fishnews.

Законопроект, который еще не рассматривался в первом чтении, запрещает транспортировку, хранение и выгрузку уловов водных биоресурсов в замороженном виде при осуществлении прибрежного рыболовства. Тем самым он уберет нестыковки в регулировании «прибрежки», появившиеся после выхода год назад поправок в закон «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов».

«Этот пробел нужно устранить. Я думаю, что в весеннюю сессию мы это рассмотрим, и эти вопросы будут решены», – отметил председатель комитета. Среди других приоритетных направлений в этой сфере он назвал обновление флота, увеличение вылова рыбы и развитие рыбопереработки. По словам Михаила Щетинина, внимание к рыбохозяйственному комплексу усилилось после прихода в комитет членов Совета Федерации, профессионально связанных с рыбной отраслью.

Зампредседателя комитета Ирина Гехт напомнила, что на повестке дня остается и вопрос о расширении господдержки предприятий аквакультуры. «Один из принципиальных вопросов, который мы поднимали на последнем совещании, где обсуждали единую субсидию, как раз о том, чтобы эта субсидия распространялась и на аквакультуру. Это будет логично, потому что это тоже подотрасль сельского хозяйства. Я думаю, что если это удастся сделать, то это будет большой шаг», – заключила сенатор.

Fishnews