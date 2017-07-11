11 июля 2017 года

Сахалин необычно организовал путину для КМНС

В этом году представители коренных малочисленных народов в Охинском и Ногликском районах Сахалинской области будут ловить лосось в рамках спортивно-любительского рыболовства, путевки обещаны бесплатные.

Такое не совсем обычное решение пришлось принять из-за того, что в Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства своевременно не поступили предусмотренные законодательством заявки на традиционное рыболовство, рассказал зампредседателя областного правительства Анатолий Макоедов. «В результате рыбалка для этой категории граждан оказалась под угрозой срыва», – отметил он.

Путевки предоставят исходя из расчета 300 кг на человека. Это 90 кг горбуши и 210 кг кеты в Охинском районе и, соответственно, 105 кг и 195 кг – в Ногликском районе.

Чтобы не допустить срыва добычи, областные власти провели работу с пользователями рыбопромысловых участков в Охинском и Ногликском районах, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона. В итоге представители коренного населения получили возможность ловить лососей в рамках любительского и спортивного рыболовства.

«Вопрос, затрагивающий конституционные права коренного населения в части ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности, полностью урегулирован, – заявил Анатолий Макоедов. – Также мы приняли меры, чтобы ситуация не повторилась в дальнейшем».

Fishnews