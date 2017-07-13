13 июля 2017 года

Для опломбирования ТСК дали инструкцию

Росрыболовство выпустило методические рекомендации по опломбированию оборудования, входящего в состав технических средств контроля. Предполагается, что это позволит единообразно толковать приказ Минсельхоза о ТСК.

Распоряжением от 10 июля 2017 г. № 37 Росрыболовство утвердило Методические рекомендации по опломбированию входящего в состав технических средств контроля оборудования. Документ подготовлен для реализации Порядка оснащения судов техническими средствами контроля, утвержденного приказом Минсельхоза 13 июля 2016 г. № 294.

В методических указаниях подробно классифицируются виды пломб для опечатывания судовой земной станции или радиомаяка в составе ТСК (далее – СЗС), устанавливаются правила внешнего вида пломб и требования по их установке и эксплуатации, рассказали Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи. В документе также расписана процедура пломбировки СЗС с визуальными инструкциями и иллюстрациями выполняемых действий.

В тексте методических рекомендаций выделен отдельный раздел о процедуре внесения информации об опломбированных СЗС в Свидетельство соответствия ТСК. Отмечено, что региональные центры мониторинга будут вести реестр пломб, выдавая при положительном результате тестирования свидетельство с обязательным указанием фото пломбирования, печатью и подписью должностного лица РЦМ.

Fishnews

Полный текст рекомендаций смотрите в прикрепленном файле.