Для опломбирования ТСК дали инструкцию

13 июля 2017 года
В рамках рабочего визита в Республику Карелия руководитель Росрыболовства Илья Шестаков принял участие в запуске завода по производству рыбных кормов и провел совещание по развитию аквакультуры. Главной темой стало создание селекционно-племенного центра.
Рабочая группа при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обсудила проекты постановлений, определяющих порядок распределения и закрепления долей квот на следующие 15 лет.
К 11 июля в Дальневосточном бассейне добыто более 27,5 тыс. тонн красной рыбы – это на 19,8% больше показателя за аналогичный период 2015 г. Планируется оперативно увеличить рекомендованный вылов в Петропавловско-Командорской подзоне.
12 июля 2017 года
Увеличить объемы производства товарной рыбы до 700 тыс. тонн реально, если перенацелить регулирующие органы, особенно на местах, на содействие рыбоводству вместо противодействия, уверен руководитель Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко.
Главное госуправление по контролю качества, инспекции и карантину КНР (AQSIQ) внесло тихоокеанский кальмар российского вылова в список разрешенной к импорту продукции. Проблему с поставками моллюска помогло решить Росрыболовство.
Российская сторона ранее подготовила проект межправительственного соглашения с Аргентиной в сфере рыбного хозяйства. Документ будет доработан рабочей группой экспертов обеих стран.
13 июля 2017 года
Евросоюз и Норвегия не могут договориться относительно прав ЕС на промысел краба-стригуна опилио возле архипелага Шпицберген. Между тем ряд экспертов считает, что стороны готовятся к схватке и за другие природные богатства в районе, в частности нефть.
Правительство Сахалинской области внесло изменения в состав регионального рыбохозяйственного совета. Так, назначен новый председатель СРХС.
Специалисты Хабаровского филиала ТИНРО-Центра провели комплексную съемку в пограничных водах Амура. По предварительным данным, популяции некоторых рыб находятся в хорошем состоянии, однако в пределах ЕАО в реке практически нет осетровых.
В рамках рабочего визита в Республику Карелия руководитель Росрыболовства Илья Шестаков принял участие в запуске завода по производству рыбных кормов и провел совещание по развитию аквакультуры. Главной темой стало создание селекционно-племенного центра.
Рабочая группа при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обсудила проекты постановлений, определяющих порядок распределения и закрепления долей квот на следующие 15 лет.
За первую половину 2016 г. в зоне деятельности Владивостокской таможни на экспорт оформлено свыше 650 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. За аналогичный период прошлого года было вывезено около 472 тыс. тонн.
Областная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб рассмотрела вопрос о сроках вылова лосося в промысловых районах Сахалина. В том числе о мерах регулирования для залива Терпения.
Президент ВАРПЭ Герман Зверев включен в состав экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, Дальнего Востока и Арктической зоны – орган создан при заместителе председателя Госдумы Ольге Епифановой.
К 11 июля в Дальневосточном бассейне добыто более 27,5 тыс. тонн красной рыбы – это на 19,8% больше показателя за аналогичный период 2015 г. Планируется оперативно увеличить рекомендованный вылов в Петропавловско-Командорской подзоне.
12 июля 2017 года
Увеличить объемы производства товарной рыбы до 700 тыс. тонн реально, если перенацелить регулирующие органы, особенно на местах, на содействие рыбоводству вместо противодействия, уверен руководитель Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко.