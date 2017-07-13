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Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Представитель рыбаков вошел в экспертный совет при Госдуме

Президент ВАРПЭ Герман Зверев включен в состав экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, Дальнего Востока и Арктической зоны – орган создан при заместителе председателя Госдумы Ольге Епифановой.

Экспертный совет по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а также территорий, входящих в Арктическую зону РФ организован в соответствии с распоряжением председателя Госдумы № 165р-1 от 5 июля 2017 г. Он имеет статус постоянно действующего совещательного и экспертно-консультативного органа при вице-спикере нижней палаты парламента Ольге Епифановой.

В состав экспертного совета вошли члены федерального парламента, представители органов государственной власти, общественных организаций, науки и бизнеса – всего 86 человек. Единственным представителем рыбной отрасли в совете стал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.

«Поскольку речь идет обо всем Дальнем Востоке и об Арктике, на площадке совета мы будем выступать с предложениями, которые основаны на обращениях камчатских, магаданских, мурманских, архангельских рыбаков, – рассказал Fishnews руководитель крупнейшего отраслевого объединения. – На 17 июля назначено первое заседание экспертного совета, на котором будет утвержден план работы».

В задачи совета входит анализ и обобщение практики применения законов и других нормативных актов, направленных на развитие территорий Крайнего Севера, Дальнего Востока и Арктической зоны, подготовка предложений по совершенствованию законодательства, экспертная оценка законопроектов, сбор информационно-аналитических материалов, методическая и консультативная помощь комитетам Госдумы. Согласно положению совет должен собираться не реже двух раз в год (в весеннюю и осеннюю сессию), а президиум совета – не реже раза в месяц.

Fishnews

НазадМетки: варпэдальний востокмурманск

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