Рыбный бизнес Магадана сможет задать вопросы по ветсертификации

14 июля 2017 года
Россельхознадзор договорился с китайскими коллегами о взаимном оповещении по «сертификатам здоровья» на кормовую рыбную муку, которая отправляется из России в Китай. Это должно помочь в борьбе с фальсификацией документов.
11 июля 2017 года
27 июля в Южно-Сахалинске пройдет конференция, посвященная техническому регулированию и ветеринарной сертификации в рыбной отрасли. Рыбаков приглашают направить вопросы по этим темам.
04 июля 2017 года
Дату, после которой вывоз продукции, подлежащей ветконтролю, в третьи страны будет допускаться только с предприятий, внесенных в Реестр экспортеров системы «Цербер», сдвинули на 24 июля.
Сенаторы рекомендовали правительству ускорить принятие постановления о наделении Россельхознадзора полномочиями по надзору за перемещением товаров между регионами.
30 июня 2017 года
Перуанский рыбный бизнес опасается сотрудничать с Россией из-за строгих ветеринарных требований к ввозимой продукции, рассказал посол республики. Для исправления ситуации планируется провести видеоконференцию Россельхознадзора и южноамериканских коллег.
29 июня 2017 года
Как сделать жизнь предпринимателей проще, избавить компании от избыточного контроля? Свои предложения вице-премьер-полпред Юрий Трутнев, Минвостокразвития, Минэкономразвития и Генпрокуратура выдвинули на заседании в Хабаровске.
14 июля 2017 года
Ученые рекомендуют в этом году выловить в общей сложности 190 тыс. тонн сардины-иваси и скумбрии. Теруправлениям Росрыболовства поручили провести работу с предприятиями, чтобы увеличить количество судов на промысле.
Россельхознадзор договорился с китайскими коллегами о взаимном оповещении по «сертификатам здоровья» на кормовую рыбную муку, которая отправляется из России в Китай. Это должно помочь в борьбе с фальсификацией документов.
Команда регионального фонда «Родные острова» и участники молодежного форума «Новая земля - 2017» провели экологический субботник на берегу моря возле отделения парусного спорта.
13 июля 2017 года
Приказ, предусматривающий изменения порядка деятельности комиссий по анадромным, не был зарегистрирован Минюстом, но к настоящему времени документ доработан и будет направлен в Министерство юстиции повторно, рассказали в Минсельхозе.
Евросоюз и Норвегия не могут договориться относительно прав ЕС на промысел краба-стригуна опилио возле архипелага Шпицберген. Между тем ряд экспертов считает, что стороны готовятся к схватке и за другие природные богатства в районе, в частности нефть.
Правительство Сахалинской области внесло изменения в состав регионального рыбохозяйственного совета. Так, назначен новый председатель СРХС.
Специалисты Хабаровского филиала ТИНРО-Центра провели комплексную съемку в пограничных водах Амура. По предварительным данным, популяции некоторых рыб находятся в хорошем состоянии, однако в пределах ЕАО в реке практически нет осетровых.
В рамках рабочего визита в Республику Карелия руководитель Росрыболовства Илья Шестаков принял участие в запуске завода по производству рыбных кормов и провел совещание по развитию аквакультуры. Главной темой стало создание селекционно-племенного центра.
Рабочая группа при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обсудила проекты постановлений, определяющих порядок распределения и закрепления долей квот на следующие 15 лет.
За первую половину 2016 г. в зоне деятельности Владивостокской таможни на экспорт оформлено свыше 650 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. За аналогичный период прошлого года было вывезено около 472 тыс. тонн.