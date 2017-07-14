14 июля 2017 года

Рыбный бизнес Магадана сможет задать вопросы по ветсертификации

Управление Россельхознадзора по Магаданской области собирается 27 июля провести публичные слушания. Одна из тем – переход на оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде.

Результаты правоприменительной практики управления Россельхознадзора по Магаданской области за второй квартал планируется обсудить на публичных слушаниях в областном центре. Одним из вопросов также станет внедрение ветеринарной сертификации в электронном виде.

Напомним, что с 1 января 2018 г. оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде будет обязательным. До следующего года пользоваться этой технологией собственник подконтрольного товара может по желанию. Под изменения попадет и рыбный бизнес.

«Решение о переходе на электронный документооборот и отказе от бумажных бланков, который произойдет в следующем году, было воспринято рыбопереработчиками неоднозначно. Многие дальневосточники, работающие на берегу, сетуют на отсутствие связи в местах вылова, поскольку предприятия расположены зачастую в недосягаемых для мобильной связи зонах. Лучше дела обстоят у тех, кто рыбачит непосредственно в море: связь у судов с берегом есть всегда», - рассказали Fishnews в пресс-службе управления Россельхознадзора по Магаданской области.

Федеральная служба заявляет, что переход на электронную ветсертификацию поможет снизить административное давление на бизнес, пойдет на пользу прозрачности в рыбном хозяйстве. В магаданском управлении также заверили: «законопослушным представителям бизнеса бояться нечего, а вот «теневикам» придется отойти в сторону».

Fishnews