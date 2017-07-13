14 июля 2017 года

Страны Латинской Америки развивают «рыбное» сотрудничество

Государства Тихоокеанского альянса – Чили, Колумбия, Мексика и Перу – договорились о взаимном обмене научной информацией в области рыболовства и аквакультуры. Планируется, что это поможет, в частности, обеспечить устойчивость морских экосистем.

Заявление о достигнутой договоренности сделал замминистра по вопросам рыболовства и аквакультуры Перу Гектор Солди после встречи представителей рыбохозяйственных НИИ четырех стран. Гектор Солди акцентировал внимание на зависимости продовольственной безопасности от стабильности рыбной отрасли. Он отметил необходимость обмена данными об объемах допустимого вылова и сроках промысловых сезонов, сообщает перуанское информагентство Andina.

Встреча была организована Министерством производства Перу с целью заложить основы для создания системы обмена научными данными. Также государства альянса планируют развивать исследования в области рыболовства и аквакультуры.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в рамках Тихоокеанского альянса с 2016 г. функционирует специальная рабочая группа, которая занимается продвижением рыбной продукции на международный рынок и углублением интеграции членов союза в области рыболовства.

Тихоокеанский альянс (Alianza del Pacífico) — торговый блок Мексики, Перу, Чили и Колумбии, созданный в 2012 г. для свободного перемещения людей, товаров и услуг между этими странами, а также экономической и финансовой интеграции с целью ускорения экономического развития.

Fishnews