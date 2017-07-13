Страны Латинской Америки развивают «рыбное» сотрудничество

13 июля 2017 года
В рамках рабочего визита в Республику Карелия руководитель Росрыболовства Илья Шестаков принял участие в запуске завода по производству рыбных кормов и провел совещание по развитию аквакультуры. Главной темой стало создание селекционно-племенного центра.
12 июля 2017 года
Увеличить объемы производства товарной рыбы до 700 тыс. тонн реально, если перенацелить регулирующие органы, особенно на местах, на содействие рыбоводству вместо противодействия, уверен руководитель Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко.
За последние полгода в аквакультурных хозяйствах Мурманской области не выявлено вспышек инфекционных и инвазионных болезней рыб. Специалисты также занимаются обследованием диких популяций лосося в реках Кольского полуострова.
Российская сторона ранее подготовила проект межправительственного соглашения с Аргентиной в сфере рыбного хозяйства. Документ будет доработан рабочей группой экспертов обеих стран.
11 июля 2017 года
«Активное участие рыбопромышленников в деятельности межведомственной рабочей группы, созданной по распоряжению заместителя генерального прокурора РФ Юрия Гулягина, поможет выявить нерешенные вопросы в отрасли и принять необходимые меры к совершенствованию правоприменительной практики», – считает начальник управления Генпрокуратуры РФ в ДФО Любовь Демина.
Рыбоводы отмечают своевременность выхода поправок по прудам на водотоках и использованию лесных участков. Теперь главное – донести эти изменения до всех пользователей и контролирующих органов на местах, считают в Ассоциации «Росрыбхоз».
14 июля 2017 года
Школьники Хабаровского края создали наглядное пособие - Лососевую азбуку. В ярких красочных картинках книга рассказывает о жизни красной рыбы, объясняет связанные с ней этнические, экологические термины и понятия.
Подготовка к закреплению долей квот на новый период, выход инструкции для опломбирования ТСК – эти и другие события привлекли наше внимание на уходящей неделе.
За сутки полицейские Камчатского края изъяли из незаконного оборота более тонны рыбы лососевых пород. Ценные уловы перехватили при досмотре автотранспорта в ходе рейдов.
Небольшие уловы лосося в устье Амура в этом году начали фиксировать еще 1-2 июля, но основной ход красной рыбы впереди. Прогноз науки для реки и лимана - 2757 тонн горбуши и более 35 тыс. тонн кеты, в том числе 13,5 тыс. тонн по летней. Но именно ее в районах Хабаровского края ждут с особым напряжением.
Законопроект «Об основах разрешительной деятельности в РФ» представило для обсуждения Министерство экономического развития. Его планируется распространить в том числе на сферу рыбного хозяйства.
Управление Россельхознадзора по Магаданской области собирается 27 июля провести публичные слушания. Одна из тем – переход на оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде.
Ученые рекомендуют в этом году выловить в общей сложности 190 тыс. тонн сардины-иваси и скумбрии. Теруправлениям Росрыболовства поручили провести работу с предприятиями, чтобы увеличить количество судов на промысле.
Россельхознадзор договорился с китайскими коллегами о взаимном оповещении по «сертификатам здоровья» на кормовую рыбную муку, которая отправляется из России в Китай. Это должно помочь в борьбе с фальсификацией документов.
Команда регионального фонда «Родные острова» и участники молодежного форума «Новая земля - 2017» провели экологический субботник на берегу моря возле отделения парусного спорта.
13 июля 2017 года
Приказ, предусматривающий изменения порядка деятельности комиссий по анадромным, не был зарегистрирован Минюстом, но к настоящему времени документ доработан и будет направлен в Министерство юстиции повторно, рассказали в Минсельхозе.