14 июля 2017 года

Амур в ожидании летнего лосося

Небольшие уловы лосося в устье Амура в этом году начали фиксировать еще 1-2 июля, но основной ход красной рыбы впереди. Прогноз науки для реки и лимана - 2757 тонн горбуши и более 35 тыс. тонн кеты, в том числе 13,5 тыс. тонн по летней. Но именно ее в районах Хабаровского края ждут с особым напряжением.

В этом году комиссия по анадромным в Хабаровском крае приняла решение отказаться от «олимпийской системы» организации промысла лосося в Амуре и лимане и, приняв во внимание аргументы рыбацкого сообщества, сделала жесткое закрепление за предприятиями определенных объемов.

Опыт прошлого года, когда горбуша, а также летняя и осенняя кета впервые на Амуре осваивались по «олимпийке», выявил как определенные плюсы (в плане сбора материалов, оценки динамики), так и существенные минусы этой системы организации промысла. Амур – большая река, и лосось преодолевает на пути к нерестилищам порой больше полутора тысяч километров. Поэтому перед краевой комиссией по анадромным стоят непростые задачи, которые, к тому же, приходится решать максимально оперативно.

Важно не просто обеспечить равный доступ пользователей, которые ведут добычу лосося на разных участках одной реки, но и проследить за тем, чтобы все промысловые усилия не были сосредоточены лишь в низовьях Амура и рыба смогла проследовать через участки, расположенные выше по реке, добравшись в конечном счете до своих нерестилищ.

Законы природы

Первой на Амуре встречают летнюю кету. Специфика этой формы – в определенной биологической неустойчивости. Она подвержена колебаниям численности, прежде всего потому, что ее нерест происходит в наименее благоприятных условиях. В то же время в хорошие для себя годы летняя кета способна достигать весьма высокой численности и показывать хорошие возвраты (о чем свидетельствует научная статистика).

Позже в Амур заходит другая форма – осенняя кета. В сравнении с летней она более крупная и сильная. Благодаря этому и ход рыбы на нерестилища протекает более уверенно и мощно. Осенняя кета распространена практически на 1500 км вверх по Амуру, единичные заходы отмечаются даже в Амурской области, а это практически 2000 км от устья.

Казалось бы, в случае неудачной рыбалки летом, река наверняка «реабилитируется» перед рыбаками и даст возможность отловиться на осенней кете. Но здесь необходимо вспомнить о социальной стороне вопроса и учитывать значение полноценного сезонного промысла для местного населения.

Социальный лосось

Понятно, что для таких районов края, как Николаевский (на территории района сосредоточено 28 населенных пунктов), Ульчский (32 населенных пункта) и Комсомольский (30 населенных пунктов), расположенных на Нижнем Амуре, «красная» путина – это главные месяцы в году. Но летняя и осенняя рыбалка на реке обеспечивает работой и многих жителей других районов края.

Так, на рыбохозяйственных предприятиях Ульчского района (порядка 25 компаний, некоторые ведут историю с 1930-х гг.) в высокий сезон трудится более 3000 человек. Больше половины – это жители соседнего Комсомольского района, а также Нанайского, Амурского и др. Привлечение людей из разных уголков Хабаровского края позволяет не только набрать необходимое число работников, но повышает уровень дисциплины и эффективность труда, а в итоге решает важную геополитическую задачу – удержать трудоспособное население в регионе. Кроме того, официальное рабочее место и достойный заработок – для людей это хорошая альтернатива браконьерству.

Развивается в Ульчском районе и производственная инфраструктура: сегодня здесь работает 5 береговых рыбоперерабатывающих баз, в том числе круглогодичной загрузки и глубокой переработки; еще 3 береговых завода находятся в стадии строительства и модернизации. Все это – дополнительные рабочие места и отчисления в региональный бюджет.

Местные предприятия берут на себя и значительные социальные обязательства. С учетом значения речной рыбалки для местного населения строят планы дальнейшего развития своих производств. Правда, реальная ситуация на промысле вносит свои корректировки.

Путина особой важности

По словам рыбаков, год от года уловы осенней кеты на Амуре становятся все больше, чего, к сожалению, нельзя сказать про кету летнюю. Помимо биологических, природных факторов на это влияет и промысловый пресс, который рыба испытывает с первых же километров устьевой части реки. Какой процент лососей смог преодолеть рыбацкие сети и ловушки, становится понятно уже выше по реке, в Ульчском и отчасти Комсомольском районах, где находятся основные нерестилища.

«В прошлом году в Николаевском районе поймали 35 тыс. тонн горбуши, до нас он практически уже не дошла, рыбаки выловили мизерные объемы. Такая же ситуация и по летней кете», – выразил обеспокоенность глава Ульчского района Юрий Данкан.

Но отказываться от этих объектов ульчские рыбаки не намерены, чтобы не осложнить положение местного населения, ведь люди могут потерять фактически две трети своего заработка. К тому же и для работодателя найти работников на один месяц путины вместо трех – задача сложная и по сути бессмысленная.

«Этот промысел важен в основном для жителей нашего района потому, что во многих селах нет работы вообще, бригады рыбопромысловиков в сезон ездят рыбачить на ульчские РПУ уже по нескольку лет. И хорошие деньги они там зарабатывают: им хватает, чтобы собрать детей в школу и еще полгода нормально прожить, – рассказал Fishnews Юрий Данкан. – Плюс к этому сейчас развивается рыбопереработка, а это новые рабочие места помимо рыбалки, желающих трудоустроиться много».

До начала путины свои предложения, как эффективнее организовать лососевый промысел в Амуре в этом году, рыбаки Ульчского и Комсомольского районов направили председателю комиссии по анадромным – губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту. И позиция промышленников была услышана, многое реализовано на деле. После ряда рабочих совещаний и обсуждения ситуации с наукой комиссия установила фиксированные объемы по горбуше и летней кете для пользователей. Помимо прочего, были установлены и ежесуточные пропускные периоды для прохода производителей на нерестилища.

Однако ряд вопросов еще остается. Так, по мнению инициативной группы рыбопромышленников, более оптимально было бы использовать административно-территориальный принцип распределения объемов возможного вылова между Николаевским и Ульчским районами. Как отмечают рыбаки, в своем первом решении комиссия опиралась на рекомендации Хабаровского филиала ТИНРО, которые готовились для «олимпийской системы» на основании данных о начале групп основных нерестилищ лососевых. Вместе с тем, по убеждению рыбаков, возврат к распределению лимитов по административно-территориальному принципу также возможен, поскольку не несет угрозы для воспроизводства летней кеты, что подтверждают в ХфТИНРО. И этот вариант, по мнению промышленников, предпочтительнее: в таком случае районы, находящиеся выше по реке, получат больше шансов освоить зарезервированные за ними объемы возможного вылова.

Кроме того, участники путины обращают внимание на необходимость установления равных условий по периодам пропуска лососей для всех предприятий Николаевского, Ульчского и Комсомольского районов, вне зависимости от того, каким орудием лова они работают.

Продуманный и предосторожный подход к использованию ресурса позволит эффективно эксплуатировать его на благо развития районов края на протяжении еще долгих лет, отмечают сами промысловики.

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