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Заместитель председателя правительства - министр природных ресурсов Хабаровского края Александр ЕРМОЛИН

Александр Ермолин: Стараемся сбалансировать интересы рыбаков и сохранить ресурс

В этом году в Хабаровском крае отказались от «олимпийской системы» организации промысла лосося на Амуре. Такое решение принято с учетом комплекса факторов: от необходимости сохранения ресурса до решения социальных задач, прокомментировал зампред правительства - министр природных ресурсов края Александр Ермолин.

«В прошлом году у нас был опыт по «олимпийской системе», в принципе он оказался положительным, но в ряде районов выявились негативные стороны такого способа регулирования промысла. Амур достаточно протяженная река, в лимане и низовьях – свои условия, в верхней части – свои. Для того чтобы исключить возможность перелова, т.е. для решения вопросов сохранности биоресурсов, а также для сохранения баланса интересов в рыбацком сообществе – чтобы поставить в равные условия всех пользователей на реке, – было решено установить фиксированные объемы по горбуше и летней кете», – рассказал глава минприроды (является заместителем председателя краевой комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб).

Не менее важным фактором, который учитывался при принятии решения, стала социальная значимость рыболовства для края. Особенно остро этот вопрос стоит перед районами, расположенными выше по реке: Ульчским, Комсомольским, Амурским, Нанайским и Хабаровским. Задача комиссии по анадромным – эффективно регулировать промысел, чтобы даже наиболее уязвимая, летняя, кета могла подняться по Амуру, отметил Александр Ермолин.

«Этот вопрос мы детально проработали, – сообщил собеседник Fishnews. – На основе рекомендаций науки разделили реку Амур, от устья и выше по течению, на группы участков, для которых установлены свои фиксированные объемы. Таким образом мы постарались убрать тот момент, когда предприятиям, расположенным выше по Амуру, не хватило бы лимитов из-за того, что в низовьях реки все объемы уже освоены».

В то же время, заверил министр природных ресурсов края, по мере возникновения вопросов в ходе путины комиссия готова заниматься их оперативным решением.

«Исторически так сложилось, что населенные пункты по берегам Амура напрямую зависят от рыбалки. Все замкнуты на ход лосося – это важный для населения ресурс. Можно сказать, что рыба – это не только коммерческий продукт, она имеет для региона социальное значение. Поэтому главное сделать так, чтобы в течение долгого времени у населения стабильно была возможность использовать этот ресурс», – подчеркнул Александр Ермолин.

С этой целью в крае также налажено межведомственное взаимодействие в деле охраны водных биоресурсов. Активно к работе региональных структур Росрыболовства, УМВД, пограничной службы и региональных властей по борьбе с браконьерством привлекаются ассоциации рыбопромышленников и местные жители.

Fishnews

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