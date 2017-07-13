17 июля 2017 года

За невнимание к реестру проверок чиновники ответят рублем

Госдума приняла закон, устанавливающий административную ответственность для должностных лиц контролирующих органов за нарушения при внесении информации в единый реестр проверок.

Депутаты приняли в третьем чтении законопроект «О внесении изменения в статью 19.61 Кодекса РФ об административных правонарушениях». Поправки, напомним, были подготовлены в рамках поручения, которое дал в прошлом году президент Владимир Путин. Законопроект в Думу правительство внесло в ноябре.

Дополнения распространяются на должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, региональных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, либо государственных или муниципальных учреждений, осуществляющих контрольные функции.

Им будет грозить наказание, если они не внесли информацию о проверке в реестр или нарушили два или более раза в течение года сроки внесения информации либо два или более раз в течение года внесли неполные либо недостоверные сведения.

Санкция предусматриваются следующие: предупреждение или административный штраф от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Предполагается, что изменения помогут в повышении эффективности государственного и муниципального контроля. Напомним, что единый реестр проверок содержит информацию о плановых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Оператором системы является Генпрокуратура.

Fishnews