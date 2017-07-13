За невнимание к реестру проверок чиновники ответят рублем

13 июля 2017 года
Правительство Сахалинской области внесло изменения в состав регионального рыбохозяйственного совета. Так, назначен новый председатель СРХС.
В рамках рабочего визита в Республику Карелия руководитель Росрыболовства Илья Шестаков принял участие в запуске завода по производству рыбных кормов и провел совещание по развитию аквакультуры. Главной темой стало создание селекционно-племенного центра.
Рабочая группа при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обсудила проекты постановлений, определяющих порядок распределения и закрепления долей квот на следующие 15 лет.
12 июля 2017 года
Профильный комитет Государственной Думы рекомендовал принять в первом чтении законопроект, призванный устранить разночтения при регулировании прибрежного рыболовства. Рассмотреть документ нижняя палата может уже 14 июля.
11 июля 2017 года
В этом году представители коренных малочисленных народов в Охинском и Ногликском районах Сахалинской области будут ловить лосось в рамках спортивно-любительского рыболовства, путевки обещаны бесплатные.
Рыбоводы отмечают своевременность выхода поправок по прудам на водотоках и использованию лесных участков. Теперь главное – донести эти изменения до всех пользователей и контролирующих органов на местах, считают в Ассоциации «Росрыбхоз».
17 июля 2017 года
Предприятия не успевают опломбировать технические средства контроля на судах в соответствии с рекомендациями Росрыболовства до 1 сентября, отмечает вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков. АЯП считает, что срок необходимо продлить до конца года.
В Ставрополье суд запретил предпринимателю заниматься рыбоводством. Его также обязали выловить принадлежащую ему рыбу и демонтировать установленные на водоемах объекты.
На десятой сессии Смешанной комиссии по рыболовству в Балтийском море стороны условились продолжить работу по выработке общей позиции по ключам распределения общих допустимых уловов. При установлении автономных квот государства будут придерживаться рекомендаций ИКЕС.
Глава государства Владимир Путин согласился с тем, что можно рассмотреть возможность бесплатного получения рабочих специальностей для бойцов студенческих отрядов. Глава государства рассказал, как такая подготовка осуществлялась в советские времена.
По итогам голосования в социальных сетях власти Ленинградской области передали в Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства предложение назвать новую породу форели «Ропшинская золотая».
Компания ТрансТелеКом, первой связавшая подводным волоконно-оптическим кабелем Сахалин с материком, напоминает жителям острова о необходимости бережно относиться к линиям связи. Предупреждение в первую очередь касается моряков и рыбаков.
14 июля 2017 года
Школьники Хабаровского края создали наглядное пособие - Лососевую азбуку. В ярких красочных картинках книга рассказывает о жизни красной рыбы, объясняет связанные с ней этнические, экологические термины и понятия.
Подготовка к закреплению долей квот на новый период, выход инструкции для опломбирования ТСК – эти и другие события привлекли наше внимание на уходящей неделе.
За сутки полицейские Камчатского края изъяли из незаконного оборота более тонны рыбы лососевых пород. Ценные уловы перехватили при досмотре автотранспорта в ходе рейдов.
Небольшие уловы лосося в устье Амура в этом году начали фиксировать еще 1-2 июля, но основной ход красной рыбы впереди. Прогноз науки для реки и лимана - 2757 тонн горбуши и более 35 тыс. тонн кеты, в том числе 13,5 тыс. тонн по летней. Но именно ее в районах Хабаровского края ждут с особым напряжением.