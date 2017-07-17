17 июля 2017 года

Ленобласть проголосовала за золотую форель

По итогам голосования в социальных сетях власти Ленинградской области передали в Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства предложение назвать новую породу форели «Ропшинская золотая».

В этом году Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства в Ропше, недавно вошедший в состав ФГБУ «Главрыбвод», завершил работы по выведению новой породы форели. Эта рыба отличается яркой окраской и содержит в пигменте большое количество провитамина А.

Помочь выбрать название новой породы предложили жителям региона. В голосовании в группе Ленинградской области в соцсети «ВКонтакте» принял участие 2691 человек, сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства. В лидерах оказалось название «Ропшинская золотая», его поддержали 25% участников опроса. Популярностью также пользовались варианты «Рюрик» (17%) и «Ленинградская золотая» (14%).

14 июля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил письмо в ФСГЦР с рекомендацией учесть при регистрации названия новой породы предложения жителей региона. Ожидается, что официальная заявка на название нового селекционного достижения будет оформлена в ближайшее время.

По информации СЗТУ, посадочный материал новой породы форели уже поставляется товарным рыбоводным хозяйствам Ленинградской области.

Fishnews