17 июля 2017 года

Президент пообещал дополнительные возможности для бойцов студотрядов

Глава государства Владимир Путин согласился с тем, что можно рассмотреть возможность бесплатного получения рабочих специальностей для бойцов студенческих отрядов. Глава государства рассказал, как такая подготовка осуществлялась в советские времена.

С участниками студенческого строительного отряда президент пообщался в рамках рабочей поездки в Белгородскую область, сообщили Fishnews в пресс-службе главы государства. Командир областного штаба студенческого отряда Белгородской области Андрей Ватурин обратился к Владимиру Путину с предложением: «Мы бы очень хотели, чтобы в рамках программ центров занятости было предусмотрено бесплатное обучение рабочим специальностям для бойцов студенческих отрядов России».

Президент отметил, что и сейчас бесплатно через пункты занятости люди, оставшиеся без работы, могут получить рабочие профессии. «А для студентов высших учебных заведений действительно это не предусмотрено – бесплатное получение, скажем так, дополнительно образования, связанного с получением рабочей специальности», – добавил Владимир Путин.

Он пообещал, что предложение студотрядовца будет рассмотрено. Президент также рассказал, как он сам получил «корочку» плотника 4-го разряда: «Оформлялось это, если по-честному, так: мы определенный объем работ выполняли, в данном случае занимались капитальным ремонтом небольших домов: крыши сносили, веранды сносили и заново все это строили.

В соответствии с объемом выполненных работ и качеством, конечно, этих работ нам платили заработную плату. И я так понимаю, что под эту заработную плату подгоняли уровень нашей профессиональной подготовки, в данном случае плотников четвертого разряда».

Fishnews