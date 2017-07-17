Новости
Новые районы подключаются к путине на Сахалине

Новые районы подключаются к путине на Сахалине

Вылов лососей в Сахалинской области достиг 2800 тонн. Горбуши при этом добыто 806 тонн, кеты – 1300 тонн. Уже определены меры регулирования промысла в проблемных районах.

В июне лососевая путина открылась на Северных Курилах. Также промысел начался в Охинском, Ногликском, Смирныховском, Поронайском районах, рассказал заместитель руководителя областного агентства по рыболовству, начальник управления водных биоресурсов и флота Сергей Ом.

С 17 июля вылов стартовал в южных районах – Макаровском, Долинском и Корсаковском. «По рекомендации рыбохозяйственной науки промысла в заливе Анива в этом году не будет, точно так же, как на юго-западном Сахалине», – добавил собеседник Fishnews.

На заседании 14 июля региональная комиссия по анадромным приняла решение запретить в нынешнем году спецпромысел горбуши в заливе Анива. Исключение сделано для добычи этого вида лососей в базовых водных объектах лососевых рыбоводных заводов – сроки вылова должны определяться по результатам обследования нерестилищ. Также с 20 июля начнут действовать проходные периоды в районе от мыса Свободный до мыса Анива с интервалом «четверо суток пропуска – трое суток промысла».

Ранее комиссия также определилась с принципами путины в заливе Терпения: промысел здесь открылся с 16 июля. При этом с 20-го числа начнут действовать периоды пропуска горбуши по принципу «четверо суток пропуска – трое суток промысла». Предполагается, что такая мера поможет обеспечить заполнение нерестилищ.

Fishnews

НазадМетки: сахалин

Похожие новости

17 июля 2017 года

Чукотских КМНС хотят перевести на любительскую рыбалку

На Чукотке коренным жителям собираются выделить участки для спортивно-любительского рыболовства. Таким образом планируется решить проблему с массовыми отказами на «традиционные» заявки КМНС.

ТрансТелеКом напоминает: правила ведения работ в охранной зоне кабельных линий связи

Компания ТрансТелеКом, первой связавшая подводным волоконно-оптическим кабелем Сахалин с материком, напоминает жителям острова о необходимости бережно относиться к линиям связи. Предупреждение в первую очередь касается моряков и рыбаков.

13 июля 2017 года

На Сахалине актуализировали состав рыбохозяйственного совета

Правительство Сахалинской области внесло изменения в состав регионального рыбохозяйственного совета. Так, назначен новый председатель СРХС.

Промысел в заливе Терпения откроют 16 июля

Областная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб рассмотрела вопрос о сроках вылова лосося в промысловых районах Сахалина. В том числе о мерах регулирования для залива Терпения.

Восточной Камчатке добавят лосося

К 11 июля в Дальневосточном бассейне добыто более 27,5 тыс. тонн красной рыбы – это на 19,8% больше показателя за аналогичный период 2015 г. Планируется оперативно увеличить рекомендованный вылов в Петропавловско-Командорской подзоне.

12 июля 2017 года

ТИНРО обсудил правила для промысла крабов

Специалисты ТИНРО-Центра согласились с необходимостью снизить минимальный суточный объем вылова краба-стригуна ангулятуса Восточно-Сахалинской подзоны. Изменения по бэрди Камчатско-Курильской подзоны в институте посчитали преждевременными.

Лента новостей

17 июля 2017 года

«Норебо» улучшает путь рыбы к потребителю

В рамках работы по улучшению системы поставок рыбопродукции в России группа «Норебо» решила создать собственный логистический центр в Подмосковье. Подробнее о проекте в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал заместитель директора ООО «УК НОРЕБО» Сергей Сенников.

Чукотских КМНС хотят перевести на любительскую рыбалку

На Чукотке коренным жителям собираются выделить участки для спортивно-любительского рыболовства. Таким образом планируется решить проблему с массовыми отказами на «традиционные» заявки КМНС.

Рыбаки просят продлить опломбировку ТСК до конца года

Предприятия не успевают опломбировать технические средства контроля на судах в соответствии с рекомендациями Росрыболовства до 1 сентября, отмечает вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков. АЯП считает, что срок необходимо продлить до конца года.

Суд посчитал работу на русловых прудах нелегальной

В Ставрополье суд запретил предпринимателю заниматься рыбоводством. Его также обязали выловить принадлежащую ему рыбу и демонтировать установленные на водоемах объекты.

Страны Балтики не договорились о распределении международных ОДУ

На десятой сессии Смешанной комиссии по рыболовству в Балтийском море стороны условились продолжить работу по выработке общей позиции по ключам распределения общих допустимых уловов. При установлении автономных квот государства будут придерживаться рекомендаций ИКЕС.

Президент пообещал дополнительные возможности для бойцов студотрядов

Глава государства Владимир Путин согласился с тем, что можно рассмотреть возможность бесплатного получения рабочих специальностей для бойцов студенческих отрядов. Глава государства рассказал, как такая подготовка осуществлялась в советские времена.

Ленобласть проголосовала за золотую форель

По итогам голосования в социальных сетях власти Ленинградской области передали в Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства предложение назвать новую породу форели «Ропшинская золотая».

За невнимание к реестру проверок чиновники ответят рублем

Госдума приняла закон, устанавливающий административную ответственность для должностных лиц контролирующих органов за нарушения при внесении информации в единый реестр проверок.

ТрансТелеКом напоминает: правила ведения работ в охранной зоне кабельных линий связи

Компания ТрансТелеКом, первой связавшая подводным волоконно-оптическим кабелем Сахалин с материком, напоминает жителям острова о необходимости бережно относиться к линиям связи. Предупреждение в первую очередь касается моряков и рыбаков.

14 июля 2017 года

О красной рыбе расскажет Лососевая азбука

Школьники Хабаровского края создали наглядное пособие - Лососевую азбуку. В ярких красочных картинках книга рассказывает о жизни красной рыбы, объясняет связанные с ней этнические, экологические термины и понятия.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Подготовка к новому закреплению квот – безусловный приоритет

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Все материалы

Интервью

Заместитель директора ООО «УК НОРЕБО» Сергей СЕННИКОВ

Заместитель директора ООО «УК НОРЕБО»

Сергей СЕННИКОВ

«Норебо» улучшает путь рыбы к потребителю

Председатель наблюдательного совета ООО «Витязь-Авто» Игорь РЕДЬКИН

Председатель наблюдательного совета ООО «Витязь-Авто»

Игорь РЕДЬКИН

Люди хотят работать

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник ТИНРО-Центра Вячеслав ШУНТОВ

Главный научный сотрудник ТИНРО-Центра

Вячеслав ШУНТОВ

Что ждать рыбакам от лосося в путину-2017?

Управляющий директор компании «Порт Поронайск» Алексей ФЕРТ

Управляющий директор компании «Порт Поронайск»

Алексей ФЕРТ

Статус свободного порта привлечет инвестиции в Поронайск

Все интервью

Личное мнение

Председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий ГЛУЩЕНКО

Председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз»

Василий ГЛУЩЕНКО

Терорганам дана команда помогать, а не препятствовать

Капитан ТР «Корона Рифер» компании «Интеррыбфлот» Альберт ШАФИГУЛИН

Капитан ТР «Корона Рифер» компании «Интеррыбфлот»

Альберт ШАФИГУЛИН

Море на берег менять не собираюсь

Все материалы

Крупным планом

Амур в ожидании летнего лосося. Фото Марии Бабушкиной

Амур в ожидании летнего лосося

Судостроительный завод «Пелла»

«Антей» делает ставку на российские судоверфи

Все материалы

События

Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в подмосковном городе Клин. Фото пресс-службы холдинга

«Норебо» инвестирует в развитие логистики

Ассоциация «Росрыбхоз» провела в Костромской области выездной семинар-совещание по вопросам развития индустриальной аквакультуры

Аквакультура: взгляд из садка

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.