Новые районы подключаются к путине на Сахалине

17 июля 2017 года
На Чукотке коренным жителям собираются выделить участки для спортивно-любительского рыболовства. Таким образом планируется решить проблему с массовыми отказами на «традиционные» заявки КМНС.
Компания ТрансТелеКом, первой связавшая подводным волоконно-оптическим кабелем Сахалин с материком, напоминает жителям острова о необходимости бережно относиться к линиям связи. Предупреждение в первую очередь касается моряков и рыбаков.
13 июля 2017 года
Правительство Сахалинской области внесло изменения в состав регионального рыбохозяйственного совета. Так, назначен новый председатель СРХС.
Областная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб рассмотрела вопрос о сроках вылова лосося в промысловых районах Сахалина. В том числе о мерах регулирования для залива Терпения.
К 11 июля в Дальневосточном бассейне добыто более 27,5 тыс. тонн красной рыбы – это на 19,8% больше показателя за аналогичный период 2015 г. Планируется оперативно увеличить рекомендованный вылов в Петропавловско-Командорской подзоне.
12 июля 2017 года
Специалисты ТИНРО-Центра согласились с необходимостью снизить минимальный суточный объем вылова краба-стригуна ангулятуса Восточно-Сахалинской подзоны. Изменения по бэрди Камчатско-Курильской подзоны в институте посчитали преждевременными.
17 июля 2017 года
В рамках работы по улучшению системы поставок рыбопродукции в России группа «Норебо» решила создать собственный логистический центр в Подмосковье. Подробнее о проекте в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал заместитель директора ООО «УК НОРЕБО» Сергей Сенников.
На Чукотке коренным жителям собираются выделить участки для спортивно-любительского рыболовства. Таким образом планируется решить проблему с массовыми отказами на «традиционные» заявки КМНС.
Предприятия не успевают опломбировать технические средства контроля на судах в соответствии с рекомендациями Росрыболовства до 1 сентября, отмечает вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков. АЯП считает, что срок необходимо продлить до конца года.
В Ставрополье суд запретил предпринимателю заниматься рыбоводством. Его также обязали выловить принадлежащую ему рыбу и демонтировать установленные на водоемах объекты.
На десятой сессии Смешанной комиссии по рыболовству в Балтийском море стороны условились продолжить работу по выработке общей позиции по ключам распределения общих допустимых уловов. При установлении автономных квот государства будут придерживаться рекомендаций ИКЕС.
Глава государства Владимир Путин согласился с тем, что можно рассмотреть возможность бесплатного получения рабочих специальностей для бойцов студенческих отрядов. Глава государства рассказал, как такая подготовка осуществлялась в советские времена.
По итогам голосования в социальных сетях власти Ленинградской области передали в Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства предложение назвать новую породу форели «Ропшинская золотая».
Госдума приняла закон, устанавливающий административную ответственность для должностных лиц контролирующих органов за нарушения при внесении информации в единый реестр проверок.
Компания ТрансТелеКом, первой связавшая подводным волоконно-оптическим кабелем Сахалин с материком, напоминает жителям острова о необходимости бережно относиться к линиям связи. Предупреждение в первую очередь касается моряков и рыбаков.
14 июля 2017 года
Школьники Хабаровского края создали наглядное пособие - Лососевую азбуку. В ярких красочных картинках книга рассказывает о жизни красной рыбы, объясняет связанные с ней этнические, экологические термины и понятия.