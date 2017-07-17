17 июля 2017 года

Новые районы подключаются к путине на Сахалине

Вылов лососей в Сахалинской области достиг 2800 тонн. Горбуши при этом добыто 806 тонн, кеты – 1300 тонн. Уже определены меры регулирования промысла в проблемных районах.

В июне лососевая путина открылась на Северных Курилах. Также промысел начался в Охинском, Ногликском, Смирныховском, Поронайском районах, рассказал заместитель руководителя областного агентства по рыболовству, начальник управления водных биоресурсов и флота Сергей Ом.

С 17 июля вылов стартовал в южных районах – Макаровском, Долинском и Корсаковском. «По рекомендации рыбохозяйственной науки промысла в заливе Анива в этом году не будет, точно так же, как на юго-западном Сахалине», – добавил собеседник Fishnews.

На заседании 14 июля региональная комиссия по анадромным приняла решение запретить в нынешнем году спецпромысел горбуши в заливе Анива. Исключение сделано для добычи этого вида лососей в базовых водных объектах лососевых рыбоводных заводов – сроки вылова должны определяться по результатам обследования нерестилищ. Также с 20 июля начнут действовать проходные периоды в районе от мыса Свободный до мыса Анива с интервалом «четверо суток пропуска – трое суток промысла».

Ранее комиссия также определилась с принципами путины в заливе Терпения: промысел здесь открылся с 16 июля. При этом с 20-го числа начнут действовать периоды пропуска горбуши по принципу «четверо суток пропуска – трое суток промысла». Предполагается, что такая мера поможет обеспечить заполнение нерестилищ.

Fishnews