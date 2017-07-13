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Промысел в заливе Терпения откроют 16 июля

Областная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб рассмотрела вопрос о сроках вылова лосося в промысловых районах Сахалина. В том числе о мерах регулирования для залива Терпения.

Напомним, ранее СахНИРО рекомендовал полностью запретить промысел в этой акватории, ссылаясь на скудный промысловый запас. Однако в ходе дискуссий было решено провести дополнительные научные исследования. НИС «ТИНРО» выполнило дополнительные съемки в Южно-Курильской зоне и выявило небольшое увеличение горбуши северо-восточного побережья Сахалина.

На основании полученных данных было решено открыть промысел в восточной части залива Терпения, однако лишь при условии, что рыбаки предложат взвешенные подходы к промыслу, примут решение о снижении промысловой нагрузки – выставят меньшее количество неводов, проработают с контролирующими органами природоохранные мероприятия. «Все эти работы были выполнены», - сообщил Fishnews руководитель региональной отраслевой ассоциации Максим Козлов.

Впоследствии ученые еще раз рассмотрели результаты научных исследований, провели серию консультаций и пришли к выводу, что залив можно открыть для промысла. «Вместе с тем рекомендации по оперативным мерам регулирования будут приниматься по фактической обстановке подходов лососей», – рассказал представитель отраслевой общественности. По его словам, промысел в заливе Терпения будет открыт для всех рыбаков. «Открыт с проходными днями: три дня промысла – четыре дня пропуска. Это в принципе всех устраивает. В свете планируемого ранее закрытия залива Терпения, такое решение более оптимально. Мы надеемся, что 16-го числа промысел откроется и подходы горбуши, в хорошем смысле, все-таки покажут ошибку прогнозирования. Рыбаки готовятся», - заключил Максим Козлов.

Ориентировочно срок окончания промысла тихоокеанских лососей в заливе Терпения намечен на 15 августа.

Fishnews

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