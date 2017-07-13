17 июля 2017 года

«Норебо» улучшает путь рыбы к потребителю

В рамках работы по улучшению системы поставок рыбопродукции в России группа «Норебо» решила создать собственный логистический центр в Подмосковье. Подробнее о проекте в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал заместитель директора ООО «УК НОРЕБО» Сергей Сенников.

Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в городе Клин Московской области. «Там будет обособленное подразделение одной из наших компаний. Предприятие в Подмосковье включает офисные здания, цех заморозки, здание производственного цеха и хладокомбинат, рассчитанный при максимальной загрузке на 7200 палето-мест. Имеется удобный подъезд для автотранспорта, а также железнодорожные пути, что позволяет обслуживать грузы, поступающие в рефсекциях и термовагонах. Общая территория комплекса составляет порядка 3,4 гектара, площадь застройки – около 13 600 кв. метров», – поделился подробностями представитель холдинга.

Работа, как отметил Сергей Сенников, направлена на то, чтобы сформировать удобный распределительный центр для поставки качественной отечественной рыбопродукции на российский рынок. Планируется использовать мощности для хранения продукции как группы «Норебо», так и других заинтересованных поставщиков. «Также намерены использовать и производственные возможности: перерабатывать дальневосточные уловы, осуществлять переупаковку, и все это – ближе к месту сбыта», – сообщил собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

В прошлом году холдинг запустил рыбоперерабатывающую фабрику «Рыбная компания „Полярное море+”» в Мурманской области. Работа на предприятии идет по плану. Персонал прошел необходимое обучение и показывает отличные результаты по производительности. Выстроена работа системы внутреннего контроля качества, рассказал Сергей Сенников.

«Мы постепенно увеличиваем ассортимент и готовимся к выпуску замороженной и охлажденной продукции в упаковке с брендом Borealis. Активно трудимся над разработкой современной упаковки. Пока одна из основных целей – выйти с качественно новым продуктом в торговые сети в России», – сообщил представитель группы «Норебо».

Он добавил, что продукцией предприятия интересуются не только отечественные, но и иностранные компании. «За последний год мы принимали несколько делегаций от крупных европейских компаний, которые хорошо знакомы с нашей продукцией морской заморозки. Фабрику приводят в пример и в Норвегии, где идет активная дискуссия о государственной поддержке береговых рыбоперерабатывающих предприятий на севере страны», – обратил внимание заместитель директора ООО «УК НОРЕБО». Он сообщил, что в планах постепенное увеличение объемов производства и наращивание доли охлажденной продукции для рынка России.

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