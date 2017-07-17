Планы и результаты в жизни крупнейших компаний российской рыбной отрасли продолжает отслеживать Fishnews. Один из таких гигантов – группа «Норебо». В нынешнем году холдинг решил усовершенствовать логистику в России. О том, какие шаги уже предприняты в этом направлении, рассказал заместитель директора ООО «УК НОРЕБО» Сергей Сенников . Поделился представитель компании и взглядами на возможности инвестиционных квот, экологически ответственное рыболовство и промысел в отдаленных районах.

– Сергей Александрович, сейчас государство делает ставку на то, что в отрасли будут реализованы новые проекты в сфере судостроения, береговой переработки. Предлагаются разные механизмы, которые, как полагают власти, смогут простимулировать обновление рыбопромыслового флота. Какие из них вы считаете наиболее действенными?

– Да, сегодня предлагается несколько механизмов, однако не всегда они скоординированы между собой. Наиболее востребовано выделение инвестиционных квот, но, к сожалению, в требования к инвестиционным объектам не попали некоторые типы судов, которые мы предлагали.

Кроме того, в принятой редакции постановления Правительства РФ от 25 мая 2017 года № 633 «О требованиях к объектам инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства…» использована несколько размытая формулировка для измерения длины судна, под строительство которого могут выделяться инвестквоты. В пункте 3 требований указывается, что «…длина судна определяется по правилам обмера морских судов, установленным международными договорами (конвенциями) Российской Федерации…».

Используемое понятие «международными договорами (конвенциями) Российской Федерации» очень широкое по своему содержанию. Это приводит к юридической неопределенности в отношении порядка определения минимальной длины того или иного типа объектов инвестиций.

Например, согласно пункту 8 статьи 2 Международной конвенции по обмеру судов 1969 года понятие «длина» определяется не так, как «наибольшая длина» в соответствии с пунктом 23 действующего ГОСТа 1062-80, которое ранее использовалось при подготовке проекта постановления. В результате судно с длиной 80 метров по Конвенции 1969 года может иметь наибольшую длину 85-87 метров по ГОСТу 1062-80, а это требует существенной доработки проектной документации и приводит к увеличению стоимости единицы флота.

Представляется, что термин «наибольшая длина судна» является более удобным и понятным при строительстве на российских верфях, а его использование позволит не вносить изменения в концепт-проекты, которые многие уже подготовили в ожидании заявочной кампании.

Другим примером являются меры поддержки по линии Минпромторга, к которым относятся и субсидирование процентной ставки, и утилизационный грант. Однако эти стимулы, как мы понимаем, предусматривают более жесткие требования по локализации, что сегодня невыполнимо при строительстве современных рыбопромысловых судов в России. В результате эти меры, скорее всего, останутся не востребованными отечественными рыбаками.

Как будут работать эти механизмы, покажет ближайшее время, так как после вступления в силу постановления Правительства РФ от 29 мая 2017 года № 648 заявочная кампания уже фактически началась и будет проходить в течение шести месяцев.

После изучения постановлений Правительства по инвестиционным квотам у рыбаков возникло много вопросов. И мы надеемся, что сможем получить на них ответы в скором времени, до окончания заявочной кампании 2017 года.

– Не так давно стало известно о том, что компания «Ролиз», входящая в группу «Норебо», меняет регистрацию – с приморской на камчатскую. Такой шаг объяснили стремлением повысить эффективность управления внутри холдинга. Ожидаются ли в ближайшее время другие изменения в структуре группы?

– Мы ведем работу по повышению эффективности нашей системы управления. Пока каких-то существенных изменений по рыбопромысловым компаниям не планируется.

Также работаем над улучшением логистики наших поставок в России. В частности, приобрели имущественный комплекс в городе Клин Московской области. Там будет обособленное подразделение одной из наших компаний. Предприятие в Подмосковье включает офисные здания, цех заморозки, здание производственного цеха и хладокомбинат, рассчитанный при максимальной загрузке на 7200 палето-мест. Имеется удобный подъезд для автотранспорта, а также железнодорожные пути, что позволяет обслуживать грузы, поступающие в рефсекциях и термовагонах. Общая территория комплекса составляет порядка 3,4 гектара, площадь застройки – около 13 600 кв. метров.

Рассчитываем, что удастся сформировать удобный распределительный центр для поставки качественной отечественной рыбопродукции на российский рынок. Планируем использовать мощности для хранения продукции как группы «Норебо», так и других заинтересованных поставщиков. Также намерены использовать и производственные возможности: перерабатывать дальневосточные уловы, осуществлять переупаковку, и все это – ближе к месту сбыта.

– В прошлом году холдинг запустил рыбоперерабатывающую фабрику «Рыбная компания „Полярное море+”» в Мурманской области. Успешно ли работает предприятие, удалось ли реализовать задуманные планы? Намерена ли «Норебо» в дальнейшем развиваться в сфере береговой переработки?

– Работа на предприятии идет по плану. Персонал прошел необходимое обучение и показывает отличные результаты по производительности. Выстроена работа системы внутреннего контроля качества.

Мы постепенно увеличиваем ассортимент и готовимся к выпуску замороженной и охлажденной продукции в упаковке с брендом Borealis. Активно трудимся над разработкой современной упаковки. Пока одна из основных целей – выйти с качественно новым продуктом в торговые сети в России.

Продукцией предприятия интересуются не только отечественные, но и иностранные компании. За последний год мы принимали несколько делегаций от крупных европейских компаний, которые хорошо знакомы с нашей продукцией морской заморозки. Фабрику приводят в пример и в Норвегии, где идет активная дискуссия о государственной поддержке береговых рыбоперерабатывающих предприятий на севере страны.

В планах постепенно увеличивать объемы производства и наращивать долю охлажденной продукции для рынка России.

– В апреле в Совете Федерации прошел круглый стол, на котором обсуждались вопросы работы российского флота за пределами отечественной экономзоны. Суда холдинга осуществляют промысел не только в водах РФ, но и в зонах иностранных государств и конвенционных районах. Какие вы видите актуальные проблемы в организации деятельности российского рыболовного флота за пределами ИЭЗ РФ?

– На наш взгляд, основная проблема промысла в удаленных районах за пределами российской юрисдикции – это его рентабельность. Например, рыболовство в юго-восточной части Тихого океана или в районе регулирования АНТКОМ связано с большими переходами и пока достаточно нестабильным уловом. Необходимы дополнительные механизмы для поддержки развития такого промысла в современных экономических условиях. Это могут быть, например, какие-либо послабления при предоставлении прав на добычу через аукционы, налоговые льготы. Экономические механизмы, которые позволили бы повысить рентабельность промысла, – универсальные решения придумать сложно.

– Fishnews подробно освещает работу рыбацкого бизнеса по развитию принципов экологически ответственного рыболовства. В прошлом году Союз рыбопромышленников Севера, «Норебо», ГК «ФЭСТ» и АТФ заключили соглашение, направленное на снижение влияния донного тралового промысла на донные экосистемы Баренцева и Норвежского морей. Как идет реализация документа?

– Компании, объединившиеся в рамках Координационного совета по развитию устойчивого рыболовства, совместно с норвежскими коллегами провели достаточно большую работу по определению так называемого «существующего района промысла» в акваториях вокруг архипелага Шпицберген. Эта инициатива получила хорошую поддержку и со стороны международных природоохранных организаций.

Сейчас ведутся работы по подготовке аналогичного исследования и для всей акватории обитания трески и пикши в Баренцевом и Норвежском морях. Работа достаточно большая, но мы считаем необходимым поддерживать такие исследования, в последующем они помогут науке определить границы уязвимых морских экосистем и подготовить меры по охране таких районов.

Мы также продолжаем финансировать проект по разработке модернизированного донного трала. Сейчас в летний период планируются как работы по исследованию самой модели в гидроканале, так и ее натурные испытания.

Год для «Норебо»

Группа «Норебо» сегодня объединяет рыбодобывающие компании Северо-Западного и Дальневосточного регионов, торговые компании, предприятия в сфере рыбопереработки и береговой инфраструктуры.

В 2016 году холдинг сменил привычное название «КАРАТ». Таким образом решено было дистанцироваться от некоммерческой организации «Ассоциация „Рыбопромышленный холдинг Карат”», прекратившей к тому моменту свое существование. Обновился и фирменный стиль. Торговая компания «КАРАТ-Трейдинг», осуществляющая маркетинг и продажу продукции холдинга в России, также преступила к смене своего названия в соответствии с новыми корпоративными стандартами.

Отметился прошлый год и в плане развития береговой рыбопереработки. В сентябре холдинг открыл в селе Минькино Мурманской области фабрику «Рыбная компания „Полярное море+”». Мощность – до 40 тонн готового продукта в сутки. Старт работе предприятия дали в торжественной обстановке. Замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков назвал новый завод знаковым не только для Мурманского региона, но и для всей страны.

В 2016-2017 году продолжилась реализация проектов в сфере портовой инфраструктуры. Компания «Терминал „Сероглазка”» (входит в группу «Норебо») стала резидентом свободного порта на Камчатке. Возможности особого режима предпринимательской деятельности решили использовать для создания крупного логистического центра. В нынешнем году началось строительство холодильника, планируется ввести в эксплуатацию новое крановое оборудование. В компании рассчитывают на рост объемов перевалки рыбопродукции. Проект вошел в национальную стратегию развития морских терминалов для комплексного обслуживания рыбопромысловых судов.

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал «Fishnews – Новости рыболовства»

Июль 2017 г.