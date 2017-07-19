19 июля 2017 года

К юбилею отрасли Карелия подошла с новыми проектами

В этом году современная рыбная промышленность Карелии отмечает 90-летие. На предприятиях юбилей встречают с новыми проектами в сфере обновления флота, развития береговой переработки и аквакультуры.

Рыбная ловля стала развиваться в Карелии еще во времена первых поселений. До наших дней дошли исторические источники, рассказывающие, например, как люди добывали рыбу на Онежском озере.

Уже в советские годы делегаты от отрасли стали выступать с просьбой создать в республике объединение рыбаков. Власти пошли навстречу, и в 1927 г. появился Карельский кооперативный рыбацко-промысловый союз (Каррыбпромсоюз). Это событие и принято считать точкой отсчета в истории современной рыбной промышленности республики. Союз внедрял и распределял среди рыбаков новые орудия лова, занимался рыбозаготовками, строил пункты по обработке улова, моторный флот.

Сейчас рыбная отрасль Карелии – это океаническое рыболовство и промысел во внутренних водоемах, судовая и береговая переработка водных биоресурсов, аквакультура. С какими результатами и перспективами рыбная промышленности региона встречает 90-летие, разбирался корреспондент журнала «Fishnews – Новости рыболовства».

Уловы республики в последние годы стабильны и находятся на уровне 80-90 тыс. тонн. Так, в прошлом году добыто 90,2 тыс. тонн (в 2015-м – порядка 83 тыс. тонн). Естественно, рыбаки заинтересованы в полном освоении промысловых квот.

Ежегодное производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных составляет около 52-56 тыс. тонн, в категории «рыба живая, свежая и охлажденная» – 7-11 тыс. тонн. Уловы океанического рыболовства перерабатываются непосредственно в море, на судах. Примечательно также, что собственные береговые перерабатывающие мощности есть и у рыбоводных хозяйств.

В 2016 г. выпущено 59,1 тыс. тонн рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных, что на 12,5% выше уровня предыдущего года – прибавку обеспечил рост вылова и объемов выращивания в аквакультуре.

Сейчас рыбопромышленники ставят перед собой задачу не только и не столько увеличивать объемы, сколько повышать глубину переработки. «Основной приоритет практически для всех предприятий нашего объединения – перейти к реализации продукции с высокой добавленной стоимостью», – рассказал председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский. Торговые сети изменили представления людей о том, какой должна быть продукция: люди хотят приобретать порционный товар в удобной упаковке. «К тому же мы увидели, что в стоимости продукции на полке мы занимаем очень скромный процент – даже по таким позициям, как путассу, не говоря уже о треске и палтусе», – указал собеседник издания на причину для выбора приоритетов.

Рыбаков волнует, в каком виде их уловы попадают на прилавок, ведь именно по качеству продукции потребитель судит об их работе. Несмотря на то, что следовало бы спросить с переработчика. И, к сожалению, порой покупатель разочарован два раза – ценой продукции и ее потребительскими свойствами. В Союзе рыбопромышленников Карелии надеются, что собственная переработка у добытчиков поможет выдавить с рынка недобросовестных производителей. Потребитель становится более грамотным, он уже знает, например, в чем разница между сыром и сырным продуктом, как выбирать товар – то же самое произойдет и на рыбном рынке, считает Илья Раковский.

Карельские рыбаки традиционно везут уловы в порт Мурманска, поэтому за счет доставки на переработку в Карелию рыба будет «нагружена» по цене чуть больше, чем у мурманских переработчиков, но в союзе рассчитывают выиграть конкурентную борьбу за счет преимуществ по качеству.

В республике готовятся реализовывать новые проекты в сфере обновления флота и развития рыбопереработки. В том числе с использованием механизма квот на инвестиционные цели. Так, с помощью инвестквот предполагается реализовать проект по строительству перерабатывающего завода в Кондопоге мощностью 30 тыс. тонн в год по сырью.

Прорабатываются вопросы по строительству новых рыбопромысловых судов. Пару лет назад именно Союз рыбопромышленников Карелии предложил создать на федеральном уровне рабочую группу по развитию рыбопромыслового судостроения – чтобы обеспечить постоянное взаимодействие верфей и рыбаков. Недавно правительство приняло правовые акты, которые предусматривают, как будут распределяться инвестиционные квоты. В вышедших постановлениях не все так, как хотелось бы, но в любом случае они приняты к исполнению, прокомментировал Илья Раковский . Впереди – тщательная подготовка к подаче заявок на ресурс. Возможно, строительство нового флота будет осуществляться на карельской верфи – Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. По распоряжению правительства, на Северном бассейне рыбопромышленники могут претендовать на квоты добычи трески и пикши.

Активно в Карелии развивается и аквакультура. В 2016 году в республике действовало уже 56 рыбоводных хозяйств. Выращено свыше 21 тыс. тонн разновозрастной рыбы и морепродуктов (+17,9% по сравнению с 2015 годом), в том числе более 14,6 тыс. тонн товарной рыбы и более 43 тонн мидии. Из выращенной рыбы практически весь объем приходится на радужную форель, на долю сига и осетра – 0,5%. Пять хозяйств приступили в прошлом году к выращиванию.

К 2020 году планируется достичь объемов выращивания в 35 тыс. тонн. И это, с учетом уже действующих мощностей, вполне реально, считают в управлении рыбного хозяйства региона.

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