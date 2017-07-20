20 июля 2017 года

Лосось обеспечил внушительную прибавку

На 18 июля в ходе путины добыто 72,6 тыс. тонн лососей, что на 39,3% превышает показатель за аналогичный период 2015 г. В большом плюсе уловы Камчатки, Сахалин – отстает.

Ход промысла обсудили на очередном заседании штаба путины, которое в режиме видеоконференции провел заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Открывая совещание, он отметил, что основной объем добычи традиционно в это время приходится на Камчатский край. Общий вылов в регионе составляет 66 тыс. тонн, что на 44% выше уровня 2015 г. В Сахалинской области освоено 2,8 тыс. тонн лососей (-11%). Подходы к берегам Сахалина, как и прогнозировалось, значительно слабее, чем в предыдущие годы. Это требует введения дополнительных ограничений, подчеркнули в федеральном агентстве.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, в Магаданской области освоено 2 тыс. тонн красной рыбы (+12%). В Приморском крае ее пока добывают только в рамках спортивно-любительского рыболовства. В Хабаровском крае объемы вылова более чем в два раза превышают уровень 2015 г.: поймано 1,7 тыс. тонн.

По словам директора КамчатНИРО Нины Шпигальской, оценка подходов и заполнения нерестилищ ведется в плановом режиме. На восточном побережье исследования охватывают реки Пахачу, Вывенку, Тымлат, Уку, Кичигу, Хайлюлю, Камчатку, Жупанова, Авачу, Паратунку и озеро Азабачье. Продолжается сбор материала из наиболее значимых водотоков западного побережья полуострова.

В связи с хорошими подходами нерки, на заседании бюро Отраслевого совета по промысловому прогнозированию рассмотрели и приняли корректировку рекомендованного вылова этого вида в Петропавловско-Командорской подзоне. Объем увеличили с 14 тыс. тонн до 18 тыс. тонн.

С начала путины в Петропавловско-Командорской подзоне добыча осуществляется преимущественно в Усть-Камчатском районе. На 17 июля в этой подзоне поймано 13,7 тыс. тонн нерки, что на 7,6% выше уровня 2015 г. Чавычи освоено 285 тонн, горбуши – 484 тонны, кеты – 1 тыс. тонн.

В Карагинской подзоне промысел лососей ведется во всех районах. Самым массовым видом в уловах является горбуша, вылов которой превысил 41,8 тыс. тонн. Это на 41% больше, чем за аналогичный период 2015 г. Кеты добыто 4,9 тыс. тонн, что соответствует прошлогодним показателям, нерки – 988 тонн.

В Западно-Камчатской подзоне поймано 548,5 тонны кеты, 21,7 тонны нерки, 5,3 тонны чавычи и 190 тонн горбуши.

В Камчатско-Курильской подзоне освоено 1,1 тыс. тонн нерки, 166 тонн горбуши и 279 тонн кеты.

Учитывая хорошие подходы горбуши в Петропавловско-Командорской подзоне, Василий Соколов поручил КамчатНИРО оперативно рассмотреть рекомендации по увеличению вылова этого вида и представить обосновывающие материалы на рассмотрение во Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

«Синоптики предупреждают о подходе циклона со стороны Сахалина в район промысла уже в ближайшие дни. В связи с этим, прошу оперативно направить корректировку во ВНИРО, чтобы рассмотреть и направить ее в течение суток в комиссию по регулированию добычи анадромных видов рыб. С погодой шутки плохи, и оставшиеся дни до прихода циклона мы должны отработать максимально эффективно», – сказал заместитель руководителя Росрыболовства. Василий Соколов обратился к руководителям территориальных управлений и подчеркнул необходимость тщательно контролировать отлов производителей тихоокеанских лососей в целях воспроизводства.

Fishnews