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Экологическому фестивалю морских животных «Море жизни» присвоен статус официального праздника Камчатского края

Камчатский фестиваль «Море жизни» стал ежегодным

Экологическому фестивалю морских животных «Море жизни» присвоен статус официального праздника Камчатского края. Теперь мероприятие будут проводить каждый год в четвертую субботу сентября.

Соответствующие изменения приняли на сессии Законодательного собрания Камчатки. Инициатором включения фестиваля в перечень официальных праздников края выступил Кроноцкий государственный заповедник.

«Фестиваль проводится в целях повышения экологической культуры населения Камчатского края, привлечения внимания общественности, представителей власти и природоохранных организаций к вопросам защиты морских млекопитающих, - рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков. - Символом экологического фестиваля является сивуч, или морской лев Стеллера, обитающий у берегов полуострова. Млекопитающее занесено в Красную книгу России и Красную книгу Камчатки. Весьма символично, что новый статус присвоен фестивалю в год, объявленный в России Годом экологии».

Замминистра напомнил, что фестиваль «Море жизни» впервые прошел на Камчатке осенью 2016 г. Мероприятие объединило более 2,5 тыс. человек. Организаторы познакомили жителей и гостей края с многообразием жизни в морях и океанах, обратили внимание на проблемы сохранения каланов, тюленей, китов, дельфинов и других морских млекопитающих, которые обитают в прикамчатских водах.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, ежегодные мероприятия «Моря жизни» будут включать тематические фотовыставки, лектории под открытым небом, концертно-развлекательную программу.

Fishnews

  • Экологическому фестивалю морских животных «Море жизни» присвоен статус официального праздника Камчатского края
  • Фестиваль «Море жизни» впервые прошел на Камчатке осенью 2016 г. Фото с сайта Кроноцкого заповедника
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