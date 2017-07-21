21 июля 2017 года

Камчатский фестиваль «Море жизни» стал ежегодным

Экологическому фестивалю морских животных «Море жизни» присвоен статус официального праздника Камчатского края. Теперь мероприятие будут проводить каждый год в четвертую субботу сентября.

Соответствующие изменения приняли на сессии Законодательного собрания Камчатки. Инициатором включения фестиваля в перечень официальных праздников края выступил Кроноцкий государственный заповедник.

«Фестиваль проводится в целях повышения экологической культуры населения Камчатского края, привлечения внимания общественности, представителей власти и природоохранных организаций к вопросам защиты морских млекопитающих, - рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков. - Символом экологического фестиваля является сивуч, или морской лев Стеллера, обитающий у берегов полуострова. Млекопитающее занесено в Красную книгу России и Красную книгу Камчатки. Весьма символично, что новый статус присвоен фестивалю в год, объявленный в России Годом экологии».

Замминистра напомнил, что фестиваль «Море жизни» впервые прошел на Камчатке осенью 2016 г. Мероприятие объединило более 2,5 тыс. человек. Организаторы познакомили жителей и гостей края с многообразием жизни в морях и океанах, обратили внимание на проблемы сохранения каланов, тюленей, китов, дельфинов и других морских млекопитающих, которые обитают в прикамчатских водах.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, ежегодные мероприятия «Моря жизни» будут включать тематические фотовыставки, лектории под открытым небом, концертно-развлекательную программу.

Fishnews