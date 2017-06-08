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Огромного сома обнаружили водолазы в ходе реконструкции моста Высокого Фото программы «Вы очевидец»

Знаменитого сома увековечат в памятнике

В Калининграде объявили конкурс среди юных горожан на создание памятника сому, который был обнаружен в реке Преголя. Автор самого оригинального макета получит ценный приз – гироскутер.

Огромного сома встретили водолазы в ходе реконструкции моста Высокого, рыба тут же стала местной сенсацией. Конкурс на создание памятника ей проводят компания, являющаяся генеральным подрядчиком строительных работ, и редакция газеты «Страна Калининград».

Создать макеты приглашают калининградцев в возрасте до 18 лет. Конкурсантам предлагается нарисовать или сделать из пластилина или любого другого материала макет, эскиз, картинку памятника сому и написать, чем он интересен. Работы принимаются до 15 сентября, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации Калининграда. Кроме главного приза – гироскутера – для авторов оригинальных идей предусмотрены и другие подарки.

Планируется, что скульптура появится на мосту после завершения его реконструкции.

Fishnews

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