21 июля 2017 года

Что предлагает Минсельхоз по распределению квот

Fishnews обобщил, какие проекты постановлений предложены по распределению квот вылова между лицами, у которых срок действия договоров о закреплении долей истекают до конца 2018 г.

Новый закон о рыболовстве предусматривает переход к единой квоте добычи в морских водах. В связи с этим с лицами, у которых срок действия договоров о закреплении долей квот вылова для промышленного и прибрежного рыболовства истекает до 31 декабря 2018 г., заключаются договоры о закреплении доли квоты в морских водах на 15 лет.

Как предлагается распределять и закреплять доли квоты вылова в морских водах, описывает проект постановления правительства «Об утверждении Порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства во внутренних морских водах РФ, в территориальном море РФ, на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ…».

Отдельная ситуация, когда с лицом был заключен договор о закреплении доли квоты добычи в пресноводных водных объектах, срок действия которого истекает до конца 2018 г. С такими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями должен заключаться договор о закреплении доли квоты во внутреннем водном объекте на 15 лет. Этот процесс предусматривается проектом постановления «Об утверждении Правил закрепления долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних водных объектах…».

Третий проект, который уже сегодня можно изучить на сайте regulation.gov.ru, «Об утверждении Порядка распределения квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной Российской Федерации в районах действия международных договоров…». Он предлагает процедуры заключения договоров с лицами, у которых договоры о закреплении долей квот в районах действия международных договоров истекает до 31 декабря 2018 г. Срок действия договора о закреплении доли квоты в этом случае зависит от срока действия международного соглашения и максимально может составлять 15 лет.

Также в законе предусмотрены переходные положения для договоров, которые перестают действовать после 31 декабря 2018 г., – они подлежат переоформлению в указанном году. Как планируется регламентировать этот процесс, описывается в проекте постановления «Об утверждении Правил переоформления договоров…».

Fishnews