24 июля 2017 года

На рыбацких местах Печоры наведут порядок

Из бюджета Ненецкого автономного округа выделили грант на проект «Чистая Печора». Его авторы намерены организовать сбор мусора в зимний период рыбной ловли – установить у реки контейнеры и регулярно вывозить отходы.

Проект по регулярной очистке главной реки округа от бытового мусора инициировала региональная общественная организация «Андегское землячество». «Чистую Печору» поддержали соседние муниципальные образования, Общественная плата НАО, а также исполнительные органы власти округа. Как сообщили Fishnews в пресс-службе администрации региона, на реализацию общественной инициативы выделили грант в размере 216,5 тыс. рублей.

Авторы проекта намерены организовать сбор мусора в зимний период рыбной ловли. Планируется, что, как только река покроется льдом, землячество установит мусорные баки в районе деревни Никитцы, а также на других местах активной ловли рыбы. Кроме того, по ходу зимней снегоходной трассы, которая возникает по руслу Печоры, разместят баннеры с призывом соблюдать чистоту.

«Ежегодно рыбаки и путешественники оставляют после себя много мусора. Весной пластиковые бутылки, пакеты и другие отходы попадают в реку, а затем – в море. Больно на это смотреть. Так загрязняется Арктика. Мы решили изменить ситуацию», -заявил руководитель общественной организации Петр Хабаров.

В зону ответственности проекта попадает примерно 120-130 км береговой линии Печоры. Мусор из контейнеров инициаторы проекта планируют вывозить самостоятельно на личных снегоходах. Ожидается, что работа продлится до начала навигации, пока река не вскроется ото льда.

Петр Хабаров рассказал, что заключены договоры на покупку саней-волокуш для вывоза мусора и изготовление железных мусорных баков. Также на средства гранта приобретут топливо для снегоходов. Недостающие средства члены землячества намерены вкладывать сами.

Fishnews