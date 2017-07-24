Новости
Зимняя рыбалка на Печоре. Фото с форума «Я – Печорец!»

На рыбацких местах Печоры наведут порядок

Из бюджета Ненецкого автономного округа выделили грант на проект «Чистая Печора». Его авторы намерены организовать сбор мусора в зимний период рыбной ловли – установить у реки контейнеры и регулярно вывозить отходы.

Проект по регулярной очистке главной реки округа от бытового мусора инициировала региональная общественная организация «Андегское землячество». «Чистую Печору» поддержали соседние муниципальные образования, Общественная плата НАО, а также исполнительные органы власти округа. Как сообщили Fishnews в пресс-службе администрации региона, на реализацию общественной инициативы выделили грант в размере 216,5 тыс. рублей.

Авторы проекта намерены организовать сбор мусора в зимний период рыбной ловли. Планируется, что, как только река покроется льдом, землячество установит мусорные баки в районе деревни Никитцы, а также на других местах активной ловли рыбы. Кроме того, по ходу зимней снегоходной трассы, которая возникает по руслу Печоры, разместят баннеры с призывом соблюдать чистоту.

«Ежегодно рыбаки и путешественники оставляют после себя много мусора. Весной пластиковые бутылки, пакеты и другие отходы попадают в реку, а затем – в море. Больно на это смотреть. Так загрязняется Арктика. Мы решили изменить ситуацию», -заявил руководитель общественной организации Петр Хабаров.

В зону ответственности проекта попадает примерно 120-130 км береговой линии Печоры. Мусор из контейнеров инициаторы проекта планируют вывозить самостоятельно на личных снегоходах. Ожидается, что работа продлится до начала навигации, пока река не вскроется ото льда.

Петр Хабаров рассказал, что заключены договоры на покупку саней-волокуш для вывоза мусора и изготовление железных мусорных баков. Также на средства гранта приобретут топливо для снегоходов. Недостающие средства члены землячества намерены вкладывать сами.

Fishnews

Назад

Лента новостей

24 июля 2017 года

Эксперты расскажут о техрегламенте и ветсертификации

Круглый стол по проблемным вопросам, связанным со вступлением в силу технического регламента о безопасности рыбы и введением обязательной электронной ветсертификации, пройдет 27 июля в Южно-Сахалинске.

Рыбный хаб Хуньчуня под угрозой

Развитие рыбного хаба в китайском Хуньчуне у границ России и КНДР под угрозой: предположительно, из-за сложной внешнеполитической ситуации вокруг Северной Кореи. По данным СМИ, одна из крупных компаний уже отказалась от планов по открытию фабрики.

Росрыболовство выпустило шпаргалку по инвестквотам

На сайте Росрыболовства появился раздел с ответами на часто задаваемые вопросы по инвестиционным квотам: от оформления и подачи заявок до процедуры распределения и закрепления долей.

Россельхознадзор готовит чек-лист

Россельхознадзор предложил формы проверочных листов, в том числе для государственного ветеринарного надзора на рыбоперерабатывающих предприятиях. Чек-листы должны помочь бизнесу заранее, еще до проверки, подготовиться и устранить нарушения.

Канал сбыта осетровых перекрыли правоохранители

В Волгоградской области полицейские пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной добычей осетровых. Изъята не только рыбная продукция, но и боеприпасы.

21 июля 2017 года

Лососей Камчатки делают кинозвездами

Уникальный проект по популяризации камчатского лосося реализует «Русская Рыбная Фактория». Ее бренд-шеф путешествует по краю, собирая знания о красной рыбе, местной кухне, народных традициях и обычаях. Итогом тура станут документальный фильм и серия познавательных роликов.

Итоги недели – в обзоре Fishnews

Среди событий уходящей недели стоит отметить решение правительства по ведомствам, которые будут следить за соблюдением «рыбного» техрегламента, и изменения законодательства по морским портам.

Рыбный форум и выставка в Петербурге – вся отрасль на одной площадке

На выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которая пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре, будут представлены все сегменты отрасли: промысел, переработка, судостроение и поставка комплектующих, технологическое оборудование, отмечает руководитель Expo Solution Group Иван Фетисов.

Сайра ждет рыбаков

Возможный вылов сайры в исключительной экономзоне России на этот год - 180 тыс. тонн, характеристики рыбы лучше, чем в 2016 г. Однако, по мнению ученых, наилучший возможный результат отечественных рыбаков в силу ряда факторов – 80 тыс. тонн.

Браконьерство отметили в числе угроз национальным интересам

Президент Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в области военно-морской деятельности на период до 2030 г. Россия по-прежнему сохраняет статус великой морской державы, отмечено в документе.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Подготовка к новому закреплению квот – безусловный приоритет

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Все материалы

Интервью

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Ярусный промысел: есть, куда расти

Генеральный директор Expo Solution Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solution Group

Иван ФЕТИСОВ

Рыбный форум и выставка в Петербурге – вся отрасль на одной площадке

Заместитель директора ООО «УК НОРЕБО» Сергей СЕННИКОВ

Заместитель директора ООО «УК НОРЕБО»

Сергей СЕННИКОВ

«Норебо» улучшает путь рыбы к потребителю

Председатель наблюдательного совета ООО «Витязь-Авто» Игорь РЕДЬКИН

Председатель наблюдательного совета ООО «Витязь-Авто»

Игорь РЕДЬКИН

Люди хотят работать

Все интервью

Личное мнение

Председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий ГЛУЩЕНКО

Председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз»

Василий ГЛУЩЕНКО

Терорганам дана команда помогать, а не препятствовать

Капитан ТР «Корона Рифер» компании «Интеррыбфлот» Альберт ШАФИГУЛИН

Капитан ТР «Корона Рифер» компании «Интеррыбфлот»

Альберт ШАФИГУЛИН

Море на берег менять не собираюсь

Все материалы

Крупным планом

Судно-рекордсмен по выловам пелагических пород в составе карельского рыбопромыслового флота – траулер «Янтарный» типа «Моонзунд». На его рубке нанесен двухметровый герб Республики Карелия

К юбилею отрасли Карелия подошла с новыми проектами

Амур в ожидании летнего лосося. Фото Марии Бабушкиной

Амур в ожидании летнего лосося

Все материалы

События

Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в подмосковном городе Клин. Фото пресс-службы холдинга

«Норебо» инвестирует в развитие логистики

Ассоциация «Росрыбхоз» провела в Костромской области выездной семинар-совещание по вопросам развития индустриальной аквакультуры

Аквакультура: взгляд из садка

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.