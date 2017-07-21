24 июля 2017 года

Рыбный хаб Хуньчуня под угрозой

Развитие рыбного хаба в китайском Хуньчуне у границ России и КНДР под угрозой: предположительно, из-за сложной внешнеполитической ситуации вокруг Северной Кореи. По данным СМИ, одна из крупных компаний уже отказалась от планов по открытию фабрики.

Строить завод в Хуньчуне передумала Dalian Yingjie Foods. Компания намеревалась изготавливать на новой фабрике продукцию из российских минтая и трески с использованием дешевой северокорейской рабочей силы.

Портал Undercurrent News обратил внимание, что решение Dalian Yingjie Foods совпало с публикацией данных китайской таможни о торговле с КНДР. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на это твитом: «Торговля между Китаем и Северной Кореей в первом квартале выросла почти на 40%. Так много для Китая, работающего с нами, - но мы должны были попытаться!»

В компании на вопрос о причинах отказа от строительства новой фабрики ответили, что такой совет дала администрация города Далянь в связи с международной ситуацией. В то же время источник в Dalian Yingjie Foods рассказал британскому порталу, что имели место и другие факторы и что решение не инвестировать в Хуньчунь было их собственным.

Fishnews неоднократно сообщал о развитии рыбоперерабатывающего хаба в Хуньчуне.

Хуньчунь - провинциальный китайский город с населением около 300 тыс. человек. Он расположен в нескольких километрах от границ КНДР и России. В последние годы тут был построен ряд предприятий, работающих на российском сырье с привлечением северокорейской рабочей силы. Городские власти всячески поощряют развитие промышленности в Хуньчуне, вплоть до возмещения стоимости строительства предприятия.

По данным администрации города, в первом квартале 2017 г. экспорт морепродуктов из Хуньчуня вырос на 89% к прошлогоднему уровню - до 22,2 млн долларов. Импорт также вырос на 47% - до 20,1 млн долларов. Местные компании экспортируют продукцию в США, Японию, Германию, Республику Корею, Малайзию, Испанию и Нидерланды.

Fishnews