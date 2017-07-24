24 июля 2017 года

На астраханских реках выделили места для рыбоводства

В Астраханской области пройдут аукционы по участкам для индустриальной аквакультуры, всего на торги выставили 10 лотов. Объекты разведения пользователи выберут самостоятельно.

Оба аукциона проводит Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства, с победителями заключат договоры на 25 лет. Первые торги пройдут 28 августа, заявки принимаются до 22 августа. Лоты – два участка на Волге в Светлоярском районе, сообщает корреспондент Fishnews.

Второй аукцион состоится 4 сентября, заявки можно подавать до 29 августа. Заявители поборются за восемь РВУ: один в Приволжском районе на реке Болда, два в Харабалинском районе на реке Ахтуба, еще три в Володарском районе на реках Белинский банк, Тазовка и ерике Бештуг, один участок в Ахтубинском районе на реке Подстепка и один в Икрянинском районе на протоке «8 жилка».

Всего на аукцион выставлено 8 рыбоводных участков для осуществления индустриальной аквакультуры.

Fishnews