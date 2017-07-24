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Скумбрия и сардина-иваси. Фото Константина Коробкова

Для добытчиков сайры, скумбрии и иваси – свои контрольные точки

Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства проинформировало рыбаков о временной системе контрольных пунктов (точек) для судов, которые работают на промысле сайры, скумбрии и сардины-иваси.

При этом территориальное управление ссылается на совместное решение Пограничной службы ФСБ России и Федерального агентства по рыболовству, подписанное в прошлом году.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предусматривается, что отечественные суда, работающие на промысле сайры, скумбрии, сардины-иваси, могут руководствоваться Системой контрольных пунктов (точек), в которую входит пять контрольных пунктов «Восток 5» – «Восток 9» и временные точки «Восток-10»(1), «Восток-17»(1). Это решение распространяется на пользователей, осуществляющих деятельность по добыче, приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов сайры, скумбрии и сардины-иваси, а также производству из них рыбной и иной продукции.

Fishnews

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