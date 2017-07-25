25 июля 2017 года

В НАО задумались о рыбоводстве

Рыбохозяйственный совет Ненецкого автономного округа на ближайшем заседании рассмотрит вопросы о выделении промысловых участков и строительстве завода для воспроизводства сиговых.

Очередное заседание территориального рыбохозяйственного совета, в состав которого входят индивидуальные предприниматели, занимающиеся промышленным рыболовством, планируется провести в августе. Как сообщили Fishnews в департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО, на обсуждение рыбацкого сообщества вынесут ряд проблемных вопросов, в том числе связанных с регистрацией лодок, получением прав и выделением рыбопромысловых участков.

На сегодняшний день в окружной перечень входит 73 РПУ. Из них 39 закреплены за пользователями, а 34 свободны. Еще 20 участков проходят согласование в Росрыболовстве.

Специалисты департамента также рассчитывают выяснить на совете мнение отраслевиков о возможном строительстве рыборазводного завода – первого на территории НАО. По информации департамента, основную долю ихтиопродукции в пресноводных водоемах региона составляют рыбы семейства сиговых – пелядь, чир, омуль, сиг, нельма и ряпушка. Из-за антропогенного воздействия уровень естественного воспроизводства сиговых снизился и не обеспечивает прежних рыбных запасов.

Кроме того, Ненецкий автономный округ на сегодня является единственным субъектом Северо-Западного федерального округа, в котором полностью отсутствует аквакультура.

Fishnews