24 мая 2017 года

НАО возродил рыбохозяйственный совет

В Ненецком автономном округе вновь создан территориальный рыбохозяйственный совет. В состав совещательного органа вошли представители рыболовецких колхозов, предприятий, общин КМНС, общественных объединений, и региональных органов власти.

Распоряжение о создании совета подписал руководитель департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО Сергей Андриянов.

Целью совещательного органа будет организация взаимодействия между окружным сообществом рыбаков, департаментом и территориальными органами федеральных профильных ведомств. Планируется, что на общественный контроль и обсуждение будут выноситься значимые проекты нормативно-правовых актов, регулирующие вопросы рыболовства в регионе.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе администрации НАО, совет будет решать вопросы сохранения и рационального использования водных биоресурсов на территории округа, а также разрабатывать предложения по основным направлениям развития регионального рыбохозяйственного комплекса.

Предложение о создании совета было озвучено в апреле на Гражданском форуме Общественной палаты НАО в Нарьян-Маре. В 2006 г. в Ненецком автономном округе был создан территориальный рыбохозяйственный совет НАО, в который входили представители власти и общественности. Он был упразднен в связи с изменением федерального законодательства в 2012 г.

Fishnews