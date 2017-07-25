На главу Охотского теруправления Росрыболовства завели дело о взятке

25 июля 2017 года
Рыбохозяйственный совет Ненецкого автономного округа на ближайшем заседании рассмотрит вопросы о выделении промысловых участков и строительстве завода для воспроизводства сиговых.
24 июля 2017 года
Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства проинформировало рыбаков о временной системе контрольных пунктов (точек) для судов, которые работают на промысле сайры, скумбрии и сардины-иваси.
Договор о предоставлении доли квоты на инвестиционные цели может быть заключен не раньше чем через 10 рабочих дней после закрепления долей. Такая мера позволит предпринимателям защитить свои права в случае их нарушения, считают в ФАС России.
В Астраханской области пройдут аукционы по участкам для индустриальной аквакультуры, всего на торги выставили 10 лотов. Объекты разведения пользователи выберут самостоятельно.
Круглый стол по проблемным вопросам, связанным со вступлением в силу технического регламента о безопасности рыбы и введением обязательной электронной ветсертификации, пройдет 27 июля в Южно-Сахалинске.
На сайте Росрыболовства появился раздел с ответами на часто задаваемые вопросы по инвестиционным квотам: от оформления и подачи заявок до процедуры распределения и закрепления долей.
25 июля 2017 года
Страны-члены Всемирной торговой организации изучили предложения по введению санкций за вредоносные субсидии в области рыболовства. Планируется, что следующим этапом переговоров станет министерская конференция в Буэнос-Айресе в следующем году.
Россельхознадзор сообщил о правилах ввоза рыбных товаров в США. Этой информацией нужно руководствоваться при обследовании предприятий, а также при сертификации продукции на экспорт.
Рыбохозяйственный совет Ненецкого автономного округа на ближайшем заседании рассмотрит вопросы о выделении промысловых участков и строительстве завода для воспроизводства сиговых.
В конце июля на остров Матуа (Средние Курилы) отправятся гидробиологи Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН. Они продолжат исследования уникальной морской биоты, начатые в прошлом году.
В Приморском крае за незаконный вылов краба в промышленных масштабах местный житель получил два года обязательных работ. Также суд обязал его возместить причиненный ущерб - более 2,3 млн рублей.
24 июля 2017 года
Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства проинформировало рыбаков о временной системе контрольных пунктов (точек) для судов, которые работают на промысле сайры, скумбрии и сардины-иваси.
Договор о предоставлении доли квоты на инвестиционные цели может быть заключен не раньше чем через 10 рабочих дней после закрепления долей. Такая мера позволит предпринимателям защитить свои права в случае их нарушения, считают в ФАС России.
Сегодня российским ярусоловам приходится серьезно конкурировать с иностранными коллегами и на промысле, особенно на Северном бассейне, и на рынке. Это побуждает рыбаков к техническому совершенствованию, освоению новых объектов и районов лова, а также активной работе над устранением законодательных барьеров.
В Астраханской области пройдут аукционы по участкам для индустриальной аквакультуры, всего на торги выставили 10 лотов. Объекты разведения пользователи выберут самостоятельно.
Круглый стол по проблемным вопросам, связанным со вступлением в силу технического регламента о безопасности рыбы и введением обязательной электронной ветсертификации, пройдет 27 июля в Южно-Сахалинске.