25 июля 2017 года

На главу Охотского теруправления Росрыболовства завели дело о взятке

Руководителя Охотского теруправления Росрыболовства подозревают в получении взятки в 750 тыс. рублей. По данным следствия, чиновника поймали с поличным в Магадане.

Отдел по особо важным делам следственного управления СКР по Магаданской области по оперативным материалам регионального УФСБ возбудил уголовное дело в отношении руководителя Охотского территориального управления Росрыболовства. Его подозревают в получении взятки в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ), сообщили Fishnews в пресс-службе следственного управления. Одновременно возбуждено уголовное дело в отношении посредника в передаче денежных средств.

Предварительно установлено, что 23 июля в Магадане глава теруправления получил через посредника 750 тыс. рублей за совершение противоправных действий, связанных с промыслом водных биоресурсов. После этого чиновника взяли с поличным: деньги были изъяты в его автомобиле.

Подозреваемый задержан и допрошен, ведутся следственные действия, в том числе обыски дома и на работе. Создана специальная группа из следователей по особо важным делам.

Fishnews