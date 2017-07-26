26 июля 2017 года

Калининградская область займется обновлением рыбацкого флота

Калининградская область вдвое увеличила мощности по выпуску шпротных консервов и кильки в томатном соусе. В дальнейших приоритетах развития рыбной отрасли региона – строительство и глубокая модернизация судов.

О ходе реализации государственной программы Калининградской области «Развитие рыбохозяйственного комплекса» рассказал руководитель регионального агентства по рыболовству Андрей Михалевич. Он отметил, что основная работа в прошлом году и первой половине 2017 г. была сосредоточена на увеличении производства шпротных консервов.

Промысловиков обеспечили квотами на мелкосельдевые виды рыб на уровне до 80 тыс. тонн, увеличены добывающие мощности (в 2013-2016 гг. проведена модернизация 12 малых траулеров, эта работа продолжается), сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства. Также решены задачи по обеспечению приемки уловов, заморозки и увеличению холодильных мощностей (общая мощность суточной заморозки рыбы в регионе превышает 600 тонн, объем единовременного хранения составляет 22,5 тыс. тонн).

На эти цели из регионального бюджета в 2016 г направили более 114 млн рублей, в этом году – около 100 млн рублей.

По словам Андрея Михалевича, принятые меры позволили вдвое увеличить мощности по выпуску шпротных консервов (65 млн банок в год по итогам прошлого года) и кильки в томатном соусе (90,6 млн банок в год).

Говоря о дальнейших направлениях развития отрасли, руководитель агентства обозначил судостроение. «Мы будем считать показателем хорошей динамики по вылову средства предприятий, которые они могут вложить в строительство или глубокую модернизацию рыбопромысловых судов», - отметил Андрей Михалевич.

Он рассказал, как ведется работа по обновлению флота. Так, в городе Светлом реализуется масштабный проект по глубокой модернизации траулера. Кроме того, достигнуты договоренности о строительстве маломерных судов для промысла в заливах.

Fishnews