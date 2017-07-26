КМНС Чукотки не торопятся с заявками на будущую путину

26 июля 2017 года
Единый реестр проверок бизнеса будет планомерно пополняться новой информацией. В том числе - о контрольно-надзорных мероприятиях, не являющихся проверками, если они создают юридически значимые последствия для подконтрольных субъектов.
Два промысла красной рыбы на востоке Камчатского края начали процедуру сертификации по стандартам Морского попечительского совета (MSC).
Министр окружающей среды Австралии Джош Фриденберг предложил увеличить зону коммерческого рыболовства в водах страны с 64 до 80%. По мнению ученых, от этого сильно пострадают экосистемы, в частности, в Коралловом море.
Добыча тихоокеанских лососей на Камчатке с начала путины превысила 115 тыс. тонн. В других регионах подходы рыбы гораздо слабее, а в Сахалинской области ученые говорят о подтверждении негативного прогноза по горбуше.
Калининградская область вдвое увеличила мощности по выпуску шпротных консервов и кильки в томатном соусе. В дальнейших приоритетах развития рыбной отрасли региона – строительство и глубокая модернизация судов.
25 июля 2017 года
Весенний замор воблы в ерике Воробьевский Астраханской области вызван медленным подъемом паводковых вод, отметили в Волго-Каспийском теруправлении Росрыболовства. Сообщается, что на момент гибели рыбы нерестовые площади были залиты на 10%.
26 июля 2017 года
Единый реестр проверок бизнеса будет планомерно пополняться новой информацией. В том числе - о контрольно-надзорных мероприятиях, не являющихся проверками, если они создают юридически значимые последствия для подконтрольных субъектов.
В Томской области расследуют уголовное дело в отношении местного жителя, который, по версии следствия, незаконно добыл в общей сложности 23 особи стерляди и осетра. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.
Два промысла красной рыбы на востоке Камчатского края начали процедуру сертификации по стандартам Морского попечительского совета (MSC).
Рыбопромышленники и таможенники Дальнего Востока предложили создать рабочую группу по вопросам начисления таможенных платежей. Планируется, что она, в частности, поможет разобраться с платежами за ремонты судов за рубежом.
Министр окружающей среды Австралии Джош Фриденберг предложил увеличить зону коммерческого рыболовства в водах страны с 64 до 80%. По мнению ученых, от этого сильно пострадают экосистемы, в частности, в Коралловом море.
Министерство финансов представило для обсуждения законопроект «О регулировании обязательных платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Таким образом власти рассчитывают навести порядок в установлении и изменении выплат и создать комфортную среду для бизнеса.
Добыча тихоокеанских лососей на Камчатке с начала путины превысила 115 тыс. тонн. В других регионах подходы рыбы гораздо слабее, а в Сахалинской области ученые говорят о подтверждении негативного прогноза по горбуше.
Россельхознадзор и его коллеги из Республики Чили отметили плодотворную работу по введению системы электронной ветсертификации чилийской рыбопродукции для поставок на рынок РФ. Тестовый период должен завершиться к августу.
Калининградская область вдвое увеличила мощности по выпуску шпротных консервов и кильки в томатном соусе. В дальнейших приоритетах развития рыбной отрасли региона – строительство и глубокая модернизация судов.
25 июля 2017 года
Весенний замор воблы в ерике Воробьевский Астраханской области вызван медленным подъемом паводковых вод, отметили в Волго-Каспийском теруправлении Росрыболовства. Сообщается, что на момент гибели рыбы нерестовые площади были залиты на 10%.