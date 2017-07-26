26 июля 2017 года

КМНС Чукотки не торопятся с заявками на будущую путину

В Чукотском автономном округе заявки на «традиционный» лов лососей в 2018 г. подали менее 1,5 тыс. человек - лишь 10% от всех представителей коренных народов региона. Срок направления обращений истекает 1 сентября.

Коренные жители, не успевшие подать заявки, не смогут добывать красную рыбу для традиционного питания в будущем году, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации ЧАО.

По вопросам оформления заявок необходимо обращаться в сельские администрации, Ассоциацию коренных малочисленных народов Чукотки, а в Анадыре – в Управление по делам коренных малочисленных народов аппарата губернатора и правительства округа или непосредственно в Северо-Восточное теруправление Росрыболовства.

Напомним, в этом году коренные жители округа будут бесплатно осваивать лосось в рамках спортивно-любительского рыболовства. Таким образом власти региона решают проблему с массовыми отказами на «традиционные» заявки КМНС.

Fishnews