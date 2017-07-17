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Рыбалка КМНС на Чукотке. Фото медиа-проекта «Национальный акцент»

Чукотских КМНС хотят перевести на любительскую рыбалку

На Чукотке коренным жителям собираются выделить участки для спортивно-любительского рыболовства. Таким образом планируется решить проблему с массовыми отказами на «традиционные» заявки КМНС.

Все расходы правительство округа обещает взять на себя. Первый заместитель губернатора ЧАО Леонид Николаев рассказал, что коренные жители в установленном порядке до 1 сентября 2016 г. обратились в Северо-Восточное теруправление Росрыболовства с соответствующими заявлениями. «Фактически две трети из них получили отказ, причем, на взгляд властей, по формальным признакам», - сообщили Fishnews в пресс-службе администрации региона.

Леонид Николаев отметил, что принимаемые меры носят компенсирующий характер, однако правительство Чукотки делает все возможное, чтобы обеспечить для жителей традиционную рыбалку. Сейчас в причинах массовых отказов правительство ЧАО разбирается совместно с прокуратурой и другими заинтересованными ведомствами.

В пресс-службе заявили, что, по мнению властей ряда дальневосточных регионов, выделением участков и распределением квот должны заниматься на местах. Для этого необходимо передать соответствующие полномочия на уровень субъектов Федерации.

Напомним, в путину этого года на Сахалине представители КМНС в Охинском и Ногликском районах будут ловить лосось в рамках спортивно-любительского рыболовства. Путевки обещаны бесплатные.

Fishnews

НазадМетки: лососьправительстворосрыболовствосахалин

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