28 июля 2017 года

Сообщить о загрязнениях станет проще

Минприроды предлагает создать федеральную систему народного контроля «Наша природа». Она позволит с помощью мобильных телефонов оперативно сигнализировать об экологических нарушениях, в том числе загрязнении водных объектов, подтверждая сведения фото и видео.

Минприроды направило на рассмотрение правительства проект постановления о создании федеральной государственной информационной системы общественного контроля «Наша природа». Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, уже разработаны специальные приложения для всех операционных систем мобильных средств связи.

Планируется, что система позволит гражданам и НКО своевременно сообщать в органы власти о несанкционированных свалках, загрязнении водных объектов, незаконной вырубке лесов и других экологических правонарушениях, подтверждая сообщения фото и (или) видео. По итогам ликвидации нарушений заявители смогут получать ответы через личные кабинеты на портале госуслуг или SMS.

«Благодаря работе системы каждый житель нашей страны сможет не только лично поучаствовать в решении экологических проблем, но и повысить эффективность работы контрольно-надзорных органов, привлечь нерадивых сотрудников к административной ответственности», – подчеркнул значимость новации глава Минприроды Сергей Донской.

По оценке министра, такой механизм повысит прозрачность работы контрольно-надзорных органов, позволит обеспечить их публичную отчетность, снизит сроки принятия решений и ликвидации последствий выявленных правонарушений, а также позволит обществу оценивать результативность работы органов власти.

Возможностью подключения к ФГИС «Наша природа» предполагается наделить все федеральные органы исполнительной власти, полномочия которых связаны с выявлением и пресечением правонарушений в сфере охраны окружающей среды. Система будет работать с использованием инфраструктуры электронного правительства.

Создание, эксплуатацию и модернизацию «Нашей природы» предполагается финансировать из федерального бюджета. Сейчас ФГИС тестируется в девяти регионах, в частности, на Байкале.

Fishnews