28 июля 2017 года

Для береговых рыбаков разработали свой ЭПЖ

В начале августа ожидается выход новой версии электронного промыслового журнала - «Стационарный объект». Пользователей, добывающих водные биоресурсы без судов или с использованием маломерного флота, пригашают принять участие в тестировании программы.

Опытно-промышленная эксплуатация электронного промыслового журнала продолжается. На сегодняшний день комплекс ЭПЖ установлен на 272 судах, ведущих промысел, подано 18255 судовых суточных донесений.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи, в начале августа ожидается выход новой версии ЭПЖ - «Стационарный объект». Он предназначен для пользователей, добывающих водные биоресурсы без судов, с использованием маломерных судов или производящих учет уловов на берегу в установленных местах доставки.

ЦСМС приглашает предпринимателей принять участие в опытно-промышленной эксплуатации программного продукта. Участники тестирования смогут высказать замечания и пожелания по работе системы, которые будут учтены при ее модернизации. Направить заявки на тестирование можно в региональные филиалы Центра.

Fishnews