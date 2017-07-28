Рыбоводам Подмосковья пообещали возместить расходы

28 июля 2017 года
Уже с 1 сентября 2017 г. вступит в силу техрегламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». На конференции, организованной ВАРПЭ совместно с областными коллегами в Южно-Сахалинске, на вопросы бизнеса ответили эксперты Евразийской экономической комиссии, в том числе член Коллегии (министр) ЕЭК Валерий Корешков.
Японские предприниматели оценивают перспективы сотрудничества с рыбоводами Камчатского края. Состояние и возможности аквакультуры региона рассмотрели на совместном заседании.
27 июля 2017 года
Китайское карантинное ведомство обновило списки аккредитованных поставщиков российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов-поставщиков живых объектов водного промысла в КНР и поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры.
Антимонопольное ведомство предложило распределять рыбоводные участки на Дальнем Востоке через аукционы, которые будут проводиться на электронных площадках, уже работающих в сфере госзакупок.
26 июля 2017 года
Россельхознадзор и его коллеги из Республики Чили отметили плодотворную работу по введению системы электронной ветсертификации чилийской рыбопродукции для поставок на рынок РФ. Тестовый период должен завершиться к августу.
25 июля 2017 года
Министерство сельского хозяйства РФ уведомило о разработке проекта постановления, вносящего изменения в правила организации и проведения торгов на право заключения договора пользования рыбоводным участком.
31 июля 2017 года
Производитель холодильного оборудования и систем кондиционирования госкорпорация Yantai Moon работает на мировом рынке, в том числе в России и СНГ, по многим направлениям: от ядерной энергетики до рыбопереработки. Но, как отмечают в самой компании, главная задача на сегодня – демонстрировать миру другой Китай.
Знаменитый рыбный рынок Цукидзи не может переехать из центра Токио, как было запланировано. По информации СМИ, причина в том, что почва на новом месте сильно загрязнена химикатами.
На Сахалине пограничники пресекли деятельность двух преступных групп: одна добывала осетровых и лососевых рыб, другая занималась их сбытом. Крупный подпольный цех по переработке этой продукции обнаружили в селе Москальво.
Проблему поставок российской рыбопродукции в Евросоюз через страны АТР озвучил на конференции в Южно-Сахалинске президент ВАРПЭ Герман Зверев. Замглавы Россельхознадзора Николай Власов рассказал о путях решения вопроса, которые видят в ведомстве.
Плотный контакт с производителем и обратная связь от рыбаков в ходе испытаний терминалов «Гонец» позволили своевременно доработать систему, теперь она полностью отвечает требованиям отрасли, считают специалисты ФГБУ «ЦСМС».
На конкурс по распределению рыбопромысловых участков в Ненецком автономном округе подано 14 заявок. Среди желающих – юридические лица, семейная (родовая) община и индивидуальные предприниматели.
В преддверии Дня экологического долга WWF призывает бережнее относиться к рыбным запасам, которые страдают в результате хозяйственной деятельности человека, и выбирать морепродукты из устойчивых источников.
6 августа вступят в силу изменения законодательства, установившие ответственность для сотрудников контролирующих органов, которые не внесли информацию в единый реестр проверок. Таким нарушителям грозит штраф или предупреждение.
Погрануправление ФСБ России по восточному арктическому району задержало в Охотском море судно Ebesu, которое уже попадалось с незаконным уловом краба на борту. На этот раз оно вновь пришло в воды РФ без промысловой документации и технических средств контроля.
28 июля 2017 года
Решения по электронной ветеринарной сертификации уже приняты, их нужно реализовывать, подчеркнул замглавы Россельхознадзора Николай Власов на конференции в Южно-Сахалинске. Представители предприятий озвучили на мероприятии волнующие их вопросы.