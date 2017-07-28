31 июля 2017 года

Рыбоводам Подмосковья пообещали возместить расходы

В этом году рыбоводы Московской области смогут получить в рамках господдержки около 25,5 млн рублей. Власти региона рассчитывают, что к 2020 г. производство товарной рыбы в прудах составит 7 тыс. тонн.

«Подмосковным производителям рыбы в этом году в рамках господдержки мы возместим часть затрат на покупку комбикормов, а также часть прямых понесенных затрат на создание, реконструкцию или модернизацию объектов аквакультуры. Всего на развитие рыбоводства выделено 25,5 млн рублей. Мы и дальше намерены уделять особое внимание программе поддержки рыбопроизводителя», - заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Власти Подмосковья планируют 1 августа обсудить вопросы производства товарной рыбы на Бисеровском рыбокомбинате в Ногинском районе, сообщили Fishnews в региональном министерстве.

Особое внимание предполагается уделить развитию индустриальной аквакультуры, созданию и открытию в этом году новых рыбоводных предприятий на территории области.

Ранее Андрей Разин сообщал, что объем производства товарной рыбы в прудах Подмосковья может составить 7 тыс. тонн к 2020 г. после ввода в строй новых акваферм.

Fishnews