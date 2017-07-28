Новости
Рыбоводам Подмосковья пообещали возместить расходы

Рыбоводам Подмосковья пообещали возместить расходы

В этом году рыбоводы Московской области смогут получить в рамках господдержки около 25,5 млн рублей. Власти региона рассчитывают, что к 2020 г. производство товарной рыбы в прудах составит 7 тыс. тонн.

«Подмосковным производителям рыбы в этом году в рамках господдержки мы возместим часть затрат на покупку комбикормов, а также часть прямых понесенных затрат на создание, реконструкцию или модернизацию объектов аквакультуры. Всего на развитие рыбоводства выделено 25,5 млн рублей. Мы и дальше намерены уделять особое внимание программе поддержки рыбопроизводителя», - заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Власти Подмосковья планируют 1 августа обсудить вопросы производства товарной рыбы на Бисеровском рыбокомбинате в Ногинском районе, сообщили Fishnews в региональном министерстве.

Особое внимание предполагается уделить развитию индустриальной аквакультуры, созданию и открытию в этом году новых рыбоводных предприятий на территории области.

Ранее Андрей Разин сообщал, что объем производства товарной рыбы в прудах Подмосковья может составить 7 тыс. тонн к 2020 г. после ввода в строй новых акваферм.

Fishnews

НазадМетки: аквакультура

Похожие новости

28 июля 2017 года

Эксперты рассказали о «рыбном» техрегламенте

Уже с 1 сентября 2017 г. вступит в силу техрегламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». На конференции, организованной ВАРПЭ совместно с областными коллегами в Южно-Сахалинске, на вопросы бизнеса ответили эксперты Евразийской экономической комиссии, в том числе член Коллегии (министр) ЕЭК Валерий Корешков.

Бизнесу Японии рассказали о камчатской аквакультуре

Японские предприниматели оценивают перспективы сотрудничества с рыбоводами Камчатского края. Состояние и возможности аквакультуры региона рассмотрели на совместном заседании.

27 июля 2017 года

Китай обновил списки российских рыбных экспортеров

Китайское карантинное ведомство обновило списки аккредитованных поставщиков российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов-поставщиков живых объектов водного промысла в КНР и поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры.

ФАС отправила торги по участкам в интернет

Антимонопольное ведомство предложило распределять рыбоводные участки на Дальнем Востоке через аукционы, которые будут проводиться на электронных площадках, уже работающих в сфере госзакупок.

26 июля 2017 года

Чилийскую рыбу переводят на электронные ветсертификаты

Россельхознадзор и его коллеги из Республики Чили отметили плодотворную работу по введению системы электронной ветсертификации чилийской рыбопродукции для поставок на рынок РФ. Тестовый период должен завершиться к августу.

25 июля 2017 года

Минсельхоз собирается изменить правила торгов для аквакультуры

Министерство сельского хозяйства РФ уведомило о разработке проекта постановления, вносящего изменения в правила организации и проведения торгов на право заключения договора пользования рыбоводным участком.

Лента новостей

31 июля 2017 года

Другой Китай

Производитель холодильного оборудования и систем кондиционирования госкорпорация Yantai Moon работает на мировом рынке, в том числе в России и СНГ, по многим направлениям: от ядерной энергетики до рыбопереработки. Но, как отмечают в самой компании, главная задача на сегодня – демонстрировать миру другой Китай.

С переселением рынка Цукидзи возникли проблемы

Знаменитый рыбный рынок Цукидзи не может переехать из центра Токио, как было запланировано. По информации СМИ, причина в том, что почва на новом месте сильно загрязнена химикатами.

Бизнес на ценной рыбе «прикрыли» сахалинские пограничники

На Сахалине пограничники пресекли деятельность двух преступных групп: одна добывала осетровых и лососевых рыб, другая занималась их сбытом. Крупный подпольный цех по переработке этой продукции обнаружили в селе Москальво.

Президент ВАРПЭ поднял острые вопросы рыбных поставок

Проблему поставок российской рыбопродукции в Евросоюз через страны АТР озвучил на конференции в Южно-Сахалинске президент ВАРПЭ Герман Зверев. Замглавы Россельхознадзора Николай Власов рассказал о путях решения вопроса, которые видят в ведомстве.

«Гонец» на службе рыбопромыслового флота

Плотный контакт с производителем и обратная связь от рыбаков в ходе испытаний терминалов «Гонец» позволили своевременно доработать систему, теперь она полностью отвечает требованиям отрасли, считают специалисты ФГБУ «ЦСМС».

В НАО определились претенденты на участки для промысла

На конкурс по распределению рыбопромысловых участков в Ненецком автономном округе подано 14 заявок. Среди желающих – юридические лица, семейная (родовая) община и индивидуальные предприниматели.

Сертифицированная рыба уменьшит экодолг человечества

В преддверии Дня экологического долга WWF призывает бережнее относиться к рыбным запасам, которые страдают в результате хозяйственной деятельности человека, и выбирать морепродукты из устойчивых источников.

Поправки в КоАП сделают контролеров более внимательными

6 августа вступят в силу изменения законодательства, установившие ответственность для сотрудников контролирующих органов, которые не внесли информацию в единый реестр проверок. Таким нарушителям грозит штраф или предупреждение.

Краболов-нарушитель вновь попался пограничникам

Погрануправление ФСБ России по восточному арктическому району задержало в Охотском море судно Ebesu, которое уже попадалось с незаконным уловом краба на борту. На этот раз оно вновь пришло в воды РФ без промысловой документации и технических средств контроля.

28 июля 2017 года

Электронная ветсертификация в удаленных районах волнует рыбаков

Решения по электронной ветеринарной сертификации уже приняты, их нужно реализовывать, подчеркнул замглавы Россельхознадзора Николай Власов на конференции в Южно-Сахалинске. Представители предприятий озвучили на мероприятии волнующие их вопросы.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Подготовка к новому закреплению квот – безусловный приоритет

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Все материалы

Интервью

Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd. – генеральный директор по международному сотрудничеству ГЭ Юньцзян (Ge Yun Jiang)

Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd.

ГЭ Юньцзян

Другой Китай

Руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ

Руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края

Сергей НАСТАВШЕВ

Невыбранных крабовых квот не будет

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Ярусный промысел: есть, куда расти

Генеральный директор Expo Solution Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solution Group

Иван ФЕТИСОВ

Рыбный форум и выставка в Петербурге – вся отрасль на одной площадке

Все интервью

Личное мнение

Председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий ГЛУЩЕНКО

Председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз»

Василий ГЛУЩЕНКО

Терорганам дана команда помогать, а не препятствовать

Капитан ТР «Корона Рифер» компании «Интеррыбфлот» Альберт ШАФИГУЛИН

Капитан ТР «Корона Рифер» компании «Интеррыбфлот»

Альберт ШАФИГУЛИН

Море на берег менять не собираюсь

Все материалы

Крупным планом

«Гонец» на службе рыбопромыслового флота

«Гонец» на службе рыбопромыслового флота

Остров Кунашир, Южно-Курильский рыбокомбинат. Суммарная мощность системы заморозки 200 тонн/сутки и аммиачный холодильник на 1500 тонн

Заморозка должна быть экономной

Все материалы

События

Вопросы по техрегламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и электронной ветсертификации обсудили на конференции в Южно-Сахалинске

Рыбный бизнес готовится к новым требованиям

Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в подмосковном городе Клин. Фото пресс-службы холдинга

«Норебо» инвестирует в развитие логистики

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.